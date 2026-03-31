Detuvieron al padre de Enzo Pérez por una denuncia de abuso sexual en Mendoza

El padre del futbolista Enzo Nicolás Pérez, figura de River Plate y actualmente en Argentinos Juniors, fue detenido en Mendoza, por una denuncia por abuso sexual simple en su contra.

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Carlos Francisco Pérez, de 68 años, reside en Maipú, municipio del Gran Mendoza. La detención fue el lunes por la noche, bajo la jurisdicción de la subcomisaría Coquimbito. La causa es investigada por la fiscal María de las Mercedes Moya.

La denuncia por presunto abuso sexual la hizo su actual pareja, después de que su hija menor le relatara una situación ocurrida días atrás en la casa que compartían con Pérez.

Según publicó el diario mendocino El Sol, el hecho denunciando habría tenido lugar el sábado por la noche en el interior del domicilio familiar. La menor, de 12 años, refirió una conducta inapropiada por parte del hombre, en un momento en el que se encontraba en la planta baja de la propiedad, mientras su madre estaba en el piso superior.

De acuerdo con el relato de la menor, el hombre le habría querido dar un abrazo y un beso en la boca. Y le habría dicho “cuándo vamos a estar juntos”. La nena dijo que se negó y escapó.

Al escuchar a su hija, la madre y pareja del padre de Enzo Pérez, decidió avisar al 911 y radicar la denuncia posterior en sede judicial.

FUENTE: Clarín