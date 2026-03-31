martes 31 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Detuvieron al padre de Enzo Pérez por una denuncia de abuso sexual en Mendoza

Ocurrió en la noche del lunes en su casa de la localidad de Maipú. Lo denunció su actual pareja por un presunto hecho de abuso sexual simple contra una menor de 12 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El padre del futbolista Enzo Nicolás Pérez, figura de River Plate y actualmente en Argentinos Juniors, fue detenido en Mendoza, por una denuncia por abuso sexual simple en su contra.

Lee además
confirman el robo de propofol del hospital italiano que era usado en fiestas organizadas por un anestesista
Investigación interna

Confirman el robo de propofol del Hospital Italiano que era usado en fiestas organizadas por un anestesista
Una escopeta de doble cañón y culata de madera yace sobre la hierba, identificada como el arma homicida en el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal, Santa Fe
Conmoción

La reveladora declaración del abuelo del joven que le disparó a un compañero en Santa Fe

Carlos Francisco Pérez, de 68 años, reside en Maipú, municipio del Gran Mendoza. La detención fue el lunes por la noche, bajo la jurisdicción de la subcomisaría Coquimbito. La causa es investigada por la fiscal María de las Mercedes Moya.

La denuncia por presunto abuso sexual la hizo su actual pareja, después de que su hija menor le relatara una situación ocurrida días atrás en la casa que compartían con Pérez.

Según publicó el diario mendocino El Sol, el hecho denunciando habría tenido lugar el sábado por la noche en el interior del domicilio familiar. La menor, de 12 años, refirió una conducta inapropiada por parte del hombre, en un momento en el que se encontraba en la planta baja de la propiedad, mientras su madre estaba en el piso superior.

De acuerdo con el relato de la menor, el hombre le habría querido dar un abrazo y un beso en la boca. Y le habría dicho “cuándo vamos a estar juntos”. La nena dijo que se negó y escapó.

Al escuchar a su hija, la madre y pareja del padre de Enzo Pérez, decidió avisar al 911 y radicar la denuncia posterior en sede judicial.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

La Justicia falló a favor de las universidades y le exige al Gobierno que ejecute de inmediato la ley de financiamiento

Cómo y cuándo ver la Luna Rosa durante esta Semana Santa

Los posteos del tirador de Santa Fe previos al ataque: videos de masacres escolares y obsesión con la muerte

Habló el portero que redujo al tirador del colegio de San Cristóbal: "Me apuntó"

Exigen la renuncia del funcionario de Radio Nacional que insultó a Mercedes Sosa

Radiografía del adolescente que desató la tragedia en la escuela de Santa Fe

Identificaron al alumno asesinado por un compañero en una escuela de Santa Fe

Agostina Páez podrá volver a Argentina con una caución: ¿cuánto pagará?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los posteos del tirador de santa fe previos al ataque: videos de masacres escolares y obsesion con la muerte
Revelación

Los posteos del tirador de Santa Fe previos al ataque: videos de masacres escolares y obsesión con la muerte

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes
Trágico

En Pocito: hallan sin vida a una mujer en el Canal Céspedes

Matías Arce, el detenido.
Delito de grooming

Detuvieron a un empleado de comercio por acosar sexualmente a su vecina adolescente en Santa Lucía

A la izquierda, el sospechoso Raúl Marcelo Alcayaga. A la derecha, el prestamista Roberto Pérez. video
Tras la audiencia

La frase inquietante y cuál es la versión que tomó fuerza sobre el motivo del ataque a un prestamista en Chimbas

Niña violada y embarazada: qué pasa si un progenitor se opone a la ILE
En San Juan

Niña violada y embarazada: qué pasa si un progenitor se opone a la ILE

La salida de Analía García de Barrick se produjo sin explicaciones oficiales y desató en los proveedores iglesianos donde opera Veladero una ola de versiones sobre internas, denuncias y disputas por contratos en el departamento sanjuanino.
Silencio oficial y versiones cruzadas en Iglesia

La extraña trama detrás de la repentina salida de la ejecutiva de Barrick

Te Puede Interesar

La paritaria docente, encabezada por Roberto Gutiérrez.
Diálogo abierto

El Gobierno de San Juan reabrirá la paritaria docente: cuándo

Por Redacción Tiempo de San Juan
No sabía que él le hacía esas cosas a mi hija: habló la madre de la niña abusada y embarazada en San Juan
En las redes

"No sabía que él le hacía esas cosas a mi hija": habló la madre de la niña abusada y embarazada en San Juan

Tras el intenso calor, ¿llega la lluvia y baja la temperatura en San Juan?
Pronóstico

Tras el intenso calor, ¿llega la lluvia y baja la temperatura en San Juan?

Imagen ilustrativa.
Tribunales

Condenan a 6 años de prisión a un sanjuanino que abusó a un niño de 13 años

En Chimbas, Orrego inauguró un centro de salud que beneficiará a más de 11.800 vecinos
Obra clave

En Chimbas, Orrego inauguró un centro de salud que beneficiará a más de 11.800 vecinos