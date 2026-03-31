Cómo y cuándo ver la Luna Rosa durante esta Semana Santa

La Semana Santa de 2026 tendrá una coincidencia astronómica poco común: los días de asueto ocurrirán bajo una “luna rosa” , el nombre popular de la luna llena de abril. Esta coincidencia entre abril y la festividad no se daba desde 2020.

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Los entusiastas del cielo nocturno podrán observar la luna rosa la noche del 1 de abril y la madrugada del 2. Después del espectáculo lunar comenzará el periodo religioso del Jueves y Viernes Santo, que este año caen el 2 y 3 de abril.

La Luna no adquiere un tono rosado, en un sentido literal. Recibe ese nombre porque, según almanaques que recopilaron tradiciones de pueblos nativoamericanos, en abril florecían plantas llamadas flox de montaña, cuyas flores rosadas cubrían los campos y anunciaban la llegada de la primavera.

¿Por qué es tan difícil volver a mandar humanos a la Luna si ya se hizo seis veces hace medio siglo?Volver a la Luna parece inesperadamente difícil tras más de medio siglo de avances. Las razones: menos presupuesto, más riesgos y una carrera tecnológica con varios frentes abiertos.

Las tribus nativas nombraban cada luna llena para orientarse en el ciclo estacional. Otras culturas siguieron la misma lógica y asignaron nombres según los cambios visibles en su entorno. Por eso, dependiendo de la región, la luna rosa también se conoce como “luna de la semilla”, “luna del despertar” o “luna del durazno”, todas asociadas al inicio de la primavera y a la temporada de siembra.

Durante la noche del 1 de abril, la Luna estará a unos 394,594 km de la Tierra, una distancia mayor al promedio. Por eso se verá ligeramente más pequeña en el cielo, aunque su tamaño físico no cambia.

El papel de la luna llena en Semana Santa

La fecha de la Semana Santa cambia cada año porque depende de la luna llena de primavera. La Pascua se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio. La Luna es el marcador astronómico que define una parte fundamental del calendario religioso. Si la luna llena ocurre temprano, la Semana Santa se adelanta. Si llega tarde, la celebración se mueve hacia abril.

En 2026, el equinoccio ocurrió el 20 de marzo y la primera luna llena posterior llegó el 1 de abril. Por ello, la Pascua (cuando Jesús resucitó según los Evangelios de la fe cristiana) se celebra este año el domingo 5 de abril.