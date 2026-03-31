Informe técnico de Vicuña: así será el desarrollo por etapas del megaproyecto entre San Juan y Chile

Megaproyecto binacional. Vicuña proyecta producir 400.000 toneladas de cobre al año y operar por más de 70 años, con una inversión inicial de USD 7.100 millones.

Tal como había anticipado en febrero, la canadiense Lundin Mining publicó el informe técnico completo del Proyecto de cobre Vicuña , el distrito binacional que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan y la frontera con Chile.

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El documento, publicado por el portal Minería y Desarrollo; confirma que el desarrollo será por etapas, con un esquema pensado para reducir riesgos, acelerar la generación de ingresos y financiar la expansión futura con flujo propio.

Vicuña es operado por Vicuña Corp., una sociedad en partes iguales entre Lundin y la minera BHP, la más grande del mundo. Justamente esta semana un importante portal australiano informó que BHP decidió postergar una expansión en Australia y priorizar inversiones en Argentina y Chile, ante condiciones más favorables para el desarrollo minero en la región.

Esto refuerza lo que dice el informe técnico, acerca de que ambas mineras –Lundin y BHP- podrían tomar “una posible decisión de aprobación a finales de año”.

Un plan en tres etapas

El informe detalla un desarrollo progresivo del distrito sanjuanino. Según la compañía, este esquema permite optimizar el proyecto en el tiempo, gestionar el riesgo de desarrollo y sostener el crecimiento con ingresos operativos.

*Primera etapa: se concentrará en Josemaría, con la construcción de una mina a cielo abierto y una planta concentradora de sulfuros. Esta fase está diseñada para habilitar futuras expansiones y generar flujo de caja temprano.

se concentrará en Josemaría, con la construcción de una mina a cielo abierto y una planta concentradora de sulfuros. Esta fase está diseñada para habilitar futuras expansiones y generar flujo de caja temprano. *Segunda etapa: incorporará los óxidos lixiviables de Filo del Sol, mediante una planta SX/EW que permitirá recuperar cobre, oro y plata.

incorporará los óxidos lixiviables de Filo del Sol, mediante una planta SX/EW que permitirá recuperar cobre, oro y plata. *Tercera etapa: apunta a la consolidación del distrito a largo plazo, con la expansión de la planta concentradora y el desarrollo de los sulfuros de Filo del Sol. Incluye además infraestructura clave como una planta desalinizadora, sistemas de transporte de concentrado y obras asociadas.

Producción enorme y vida útil extendida

Los números del informe ubican a Vicuña entre los proyectos más grandes del mundo. Durante los primeros 25 años completos de operación, se proyecta una producción anual promedio de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata.

En una década de mayor rendimiento, el distrito podría superar las 500.000 toneladas de cobre anuales, con picos equivalentes a 800.000 toneladas de cobre equivalente.

En total, la producción estimada a lo largo de la vida útil alcanza 22,3 millones de toneladas de cobre, 37,2 millones de onzas de oro y 763 millones de onzas de plata.

La vida útil inicial del proyecto supera los 70 años, lo que lo posiciona como un activo “multigeneracional” dentro de la industria minera global.

La inversión

El informe también confirmar los indicadores económicos clave. Habrá una inversión inicial en la Etapa 1 de 7.100 millones de dólares y tendrá un Flujo de caja libre de 2.200 millones anuales en promedio durante los primeros 25 años.

De acuerdo al actual precio de los metales, la minera estima que podrá recuperar la inversión en 5,4 años. El cronograma plantea el inicio de la inversión en 2027 y el recupero a partir de 2030.

Esquema binacional

Josemaría está en Iglesia, pero Filo del Sol comparte parte del territorio con Chile. Por su ubicación en la frontera, el proyecto Vicuña requerirá aprobaciones tanto de Argentina como de Chile, en el marco del Tratado de Integración y Complementación Minera.

El informe indica que, en una primera etapa, el concentrado será transportado en camiones desde Josemaría hasta un puerto en el centro de Chile, con envíos estimados de entre 22.000 y 33.000 toneladas. El informe no aclara que paso usará para esta logística. En cambio, sí aclara que este esquema se mantendría hasta la construcción de un mineroducto de concentrado.

Además, el proyecto ya cuenta con un Protocolo Adicional Específico presentado, actualmente en proceso de aprobación.

Próximos pasos

Desde la compañía señalaron que la presentación del informe técnico representa un hito clave que habilita avanzar hacia una posible decisión de inversión a fines de este año. Para 2026, el plan incluye avanzar en la ingeniería de detalle, intensificar la preparación del proyecto y mejorar los accesos al sitio.