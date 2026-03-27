Ley de Glaciares: a la espera de la sesión, un geólogo sanjuanino presionó a Diputados por cambios

Las audiencias públicas ya concluyeron y el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, con media sanción del Senado, espera su tratamiento en Diputados en abril.

El conocido geólogo sanjuanino Julio A. Ríos Gómez, ex presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y ex Presidente del Grupo de Empresas Exploradoras (GEMERA), difundió una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales en la que reclamó avanzar con modificaciones a la Ley de Glaciares.

Congreso Ley de Glaciares: se completó la segunda jornada de las audiencias y se estira la definición

Postura En la audiencia pública por la Ley de Glaciares, el ministro Fernández destacó que la minería es "una actividad ineludible" para San Juan

“Argentina necesita que este Congreso tome una decisión a la altura de la realidad y del futuro del país”, planteó el especialista, quien sostuvo que la ley sancionada en 2010 contiene “un error técnico” que lleva 14 años condicionando el desarrollo en zonas cordilleranas.

Sus declaraciones llegan en momentos en que concluyeron las dos audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares y el proceso legislativo entra en una etapa clave. Aunque aún no hay fecha definida, se espera que en abril la Cámara de Diputados convoque a sesión para tratar el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado. En ese contexto, comenzaron a multiplicarse las voces que buscan influir en la decisión legislativa.

Los errores que señala

En su planteo, Ríos Gómez; que también integra el Observatorio Pyme Minero; aseguró que la ley sancionada en 2010, si bien tuvo una intención ambiental, derivó en “errores técnicos” que terminaron por frenar el desarrollo en amplias zonas del territorio.

Según detalló, cerca del 40% del país -especialmente áreas cordilleranas y serranas- quedó alcanzado por restricciones basadas en una definición que, afirma, “confundió glaciares reales con nieve estacional, suelos congelados y geoformas sin función hídrica”.

image

Las consecuencias

Para Ríos Gómez, esto derivó en efectos concretos:

Bloqueó áreas que jamás debieron ser bloqueadas.

Paralizó proyectos estratégicos para las provincias.

Generó inseguridad jurídica y pérdida de inversiones.

Impidió que Argentina aproveche recursos que el mundo demanda hoy, no mañana.

Despojó a las provincias de capacidad real de decisión sobre su propio territorio.

En su carta, el geólogo insistió en que la adecuación de la ley no implicaría una menor protección ambiental, sino una mejora en su aplicación. “La hace seria, medible, verificable y aplicable”, sostuvo, al proponer concentrar los resguardos en los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva.

El planteo también incluyó una comparación con el escenario internacional. Ríos Gómez señaló que países como Chile, Perú, Canadá y Australia avanzan en la explotación de minerales estratégicos como el cobre y el litio, mientras que Argentina —según su visión— continúa “discutiendo mitos y slogans”.

“La responsabilidad es de este Congreso. No de las provincias. No de los técnicos. No de los sectores productivos. De ustedes”, afirmó en el tramo final del documento, donde planteó que los diputados deberán optar entre sostener una ley que “no funciona” o avanzar hacia un marco “moderno, preciso y responsable, que permita proteger el agua y, al mismo tiempo, desarrollar el país”.

Con posiciones encontradas y fuerte expectativa en provincias mineras como San Juan, el debate promete intensificarse en las próximas semanas, cuando Diputados avance con el tratamiento de la iniciativa.