Confirmaron la fecha de cobro para los empleados de la administración pública de San Juan

Los empleados de la Administración Pública de San Juan cobrarán sus haberes correspondientes al mes de marzo el próximo martes 31 de marzo, de acuerdo a lo anunciado por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Los trabajadores estatales provinciales tendrán acreditados sus haberes con un incremento del 5%, según informó el Ministerio de Economía local.
Los empleados de la Administración Pública de San Juan cobrarán sus haberes correspondientes al mes de marzo el próximo martes 31 de marzo, de acuerdo a lo anunciado por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia.
Desde el organismo oficial indicaron que los salarios estarán disponibles en cajeros automáticos durante toda la jornada, y en esta oportunidad incluirán un aumento del 5%, en el marco de las actualizaciones salariales previstas para el sector.
Además, las autoridades recordaron que el próximo 15 de abril se hará efectivo el pago de un bono no remunerativo y no bonificable de $120.000. Este beneficio alcanzará a todos los agentes de la Administración Pública Provincial, así como también a trabajadores contratados del Estado.
Por otra parte, remarcaron que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas, y que continúan vigentes las extracciones con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios adheridos al sistema Visa Extra Cash, lo que facilita el acceso al dinero en efectivo en distintos puntos de la provincia.