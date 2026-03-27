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Confirmaron la fecha de cobro para los empleados de la administración pública de San Juan

Los trabajadores estatales provinciales tendrán acreditados sus haberes con un incremento del 5%, según informó el Ministerio de Economía local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Los empleados de la Administración Pública de San Juan cobrarán sus haberes correspondientes al mes de marzo el próximo martes 31 de marzo, de acuerdo a lo anunciado por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia.

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Desde el organismo oficial indicaron que los salarios estarán disponibles en cajeros automáticos durante toda la jornada, y en esta oportunidad incluirán un aumento del 5%, en el marco de las actualizaciones salariales previstas para el sector.

Además, las autoridades recordaron que el próximo 15 de abril se hará efectivo el pago de un bono no remunerativo y no bonificable de $120.000. Este beneficio alcanzará a todos los agentes de la Administración Pública Provincial, así como también a trabajadores contratados del Estado.

Por otra parte, remarcaron que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas, y que continúan vigentes las extracciones con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios adheridos al sistema Visa Extra Cash, lo que facilita el acceso al dinero en efectivo en distintos puntos de la provincia.

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