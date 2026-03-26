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Denunciaron a una agencia de viajes sanjuanina por una presunta estafa con paquetes turísticos al Caribe: pagaron miles de dólares y nunca viajaron

La presentación fue radicada este jueves en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Los denunciantes aseguran que abonaron el viaje completo, pero descubrieron que no existían reservas ni pasajes, y que los vouchers eran falsos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

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Una agencia de viajes de San Juan fue denunciada por presuntas estafas con paquetes turísticos al Caribe. La presentación fue realizada este jueves ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Informáticos y Estafas por el abogado José Ortiz, en representación de dos personas que aseguran haber sido engañadas al contratar un viaje internacional que nunca se concretó.

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Según consta en el escrito al que accedió este medio, los denunciantes contrataron en noviembre de 2025 un paquete turístico con destino a Panamá y Curazao, con fecha de salida prevista para el 12 de marzo de 2026. El servicio habría sido ofrecido por Javier Leiva Nuñez, quien se presentaba como organizador de viajes a través de una agencia denominada “Destinos”. Este negocio operaba en el Patio Alvear, expresa la denuncia.

El costo total del paquete ascendía a 3.850 dólares por persona. De acuerdo a la denuncia, en una primera instancia abonaron una seña de 1.200 dólares cada uno y, semanas después, completaron el pago total del viaje, cumpliendo con todas las condiciones pactadas.

Sin embargo, el itinerario nunca se concretó. Siempre según la versión de los denunciantes, al llegar la fecha de partida, el acusado atribuyó la suspensión a supuestos inconvenientes con la aerolínea Copa Airlines y reprogramó la salida para el 14 de marzo. Pero el viaje volvió a frustrarse, con explicaciones que calificaron como “vagas e injustificadas”.

Ante la reiteración de incumplimientos, los damnificados decidieron investigar por su cuenta. Fue entonces cuando, según relataron, descubrieron que nunca se habían realizado reservas en los hoteles previstos ni se habían emitido los pasajes aéreos.

La denuncia sostiene además que los vouchers entregados -tanto de vuelos como de alojamiento y asistencia al viajero- eran apócrifos. Entre las firmas involucradas figuran Copa Airlines, Coris Asistencia al Viajero y Tower Travel, cuyos supuestos comprobantes habrían sido adulterados o directamente falsificados para simular que el viaje estaba correctamente contratado.

Siempre según la presentación, mediante estas maniobras los denunciantes habrían sido inducidos a error, entregando en total 7.700 dólares, suma que ahora reclaman recuperar. Siempre según la presentación, mediante estas maniobras los denunciantes habrían sido inducidos a error, entregando en total 7.700 dólares, suma que ahora reclaman recuperar.

Como parte de la presentación, se ofrecieron pruebas documentales, testimoniales e informáticas. Entre ellas, se incluyen comprobantes de pago, los vouchers cuestionados y registros de conversaciones de WhatsApp que, aseguran, evidencian el ardid.

Finalmente, la defensa solicitó que se inicie la investigación penal correspondiente por el delito de estafa, contemplado en el Código Penal, y que se adopten las medidas necesarias para determinar responsabilidades y lograr el recupero del dinero.

Qué pasó con el local

El espacio que ocupaba el denunciado en el Patio Alvear quedó desocupado y sin actividad. Según informó Canal 13 San Juan, al recorrer el shopping sobre Avenida Libertador se constató que el local -donde antes funcionaba un negocio de carteras- hoy está vacío y sin ningún tipo de funcionamiento comercial.

Embed - Cerraron el local del Patio Alvear vinculado a la presunta estafa con viajes

Fuentes ligadas a la administración del centro comercial indicaron que el contrato fue dado de baja luego de que trascendieran las denuncias. En ese marco, también señalaron que el lugar habría sido utilizado de forma irregular, ya que allí se concretaban cobros vinculados a supuestos viajes, pese a que no existía una agencia formalmente habilitada.

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