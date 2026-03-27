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Primer trimestre 2026

Fletes en rojo: el aumento del gasoil y la caída de tarifas golpean al transporte en San Juan

El transporte de carga tuvo movimiento en enero y febrero, pero marzo marcó un freno. El combustible y demás costos, en alza, mientras los viajes se pagan por debajo de la rentabilidad.

Por Elizabeth Pérez
El sector del transporte de cargas sanjuanino advirtio que la actividad hoy no garantiza cubrir los costos operativos.

El sector del transporte de cargas sanjuanino advirtio que la actividad hoy no garantiza cubrir los costos operativos.

Aunque el primer bimestre del 2026 mostró un nivel de actividad aceptable, marzo encendió las alarmas del sector del transporte de cargas en San Juan. Cayó el movimiento y se profundizó un problema estructural que pone en jaque al rubro: el desfasaje entre los costos y el precio de los fletes.

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“Está complicadazo”, dijo José Maldonado, titular de la Unión Propietarios de Camiones (UPROCAM). Según explicó, durante enero y febrero “se movió bastante la carga”, especialmente en alimentos, productos industriales y vino. Sin embargo, el escenario cambió en las últimas semanas.

“En marzo han bajado. Se está moviendo, pero estamos mal con los precios”, resumió el dirigente, marcando el contraste con el arranque del año. La situación no es nueva. Ya en septiembre del año pasado el sector advertía sobre un escenario complicado, con costos en alza y dificultades para sostener la rentabilidad.

El combustible

El punto más crítico es el costo operativo, impulsado principalmente por el combustible. Maldonado indicó que el gasoil registró aumentos que superan el 16% en el último período (fuentes nacionales ubican el aumento en el 20%), lo que impacta de lleno en la rentabilidad de cada viaje.

El dirigente dio ejemplos contundentes: un camión que viaja desde San Juan a Buenos Aires consume alrededor de 500 litros. Con el litro a unos 2.200 pesos, el gasto en combustible supera el millón de pesos por trayecto. A eso hay que agregarle el costo del mantenimiento de los camiones.

El problema es que al sector se le hace difícil trasladar esos aumentos a los precios que cobran. Según el titular de UPROCAM, los transportistas tienen poco poder de negociación frente a los dadores de carga, que también atraviesan sus propias complicaciones económicas.

“El dador de carga también está complicado con la situación económica, no quiere aceptar”, explicó. Esto deriva en una dinámica que termina perjudicando al propio sector: muchos camioneros aceptan viajes por valores muy por debajo del costo real para evitar tener las unidades paradas.

De acuerdo a sondeos realizados, actualmente hay viajes en camión que se están cerrando en torno a los 1,8 millones de pesos hacia Buenos Aires o Rosario, lejos de los 2,5 millones que el sector considera necesarios para cubrir gastos y obtener rentabilidad.

Transporte nacional e internacional

En medio de este escenario, no todos los rubros se comportan igual. La minería y la cal sanjuanina aparecen como los segmentos más estables. El transporte de cal hacia Chile mantiene un flujo constante, para abastecer a las minas de cobre del país trasandino.

La mina de oro Veladero también tiene una demanda sostenida, con un movimiento diario de aproximadamente seis camiones de combustible.

Distinta es la situación del transporte general. “Estamos trabajando por no parar los camiones, pero no estamos ganando un peso”, citó Maldonado sobre el testimonio de un colega.

Los insumos

A esto se suma el costo de los insumos y mantenimiento. Si bien la apertura de importaciones generó cierta expectativa, el impacto es limitado: bajaron los precios de los neumáticos de origen chino, que rondan los 400 mil pesos, mientras que las marcas tradicionales como Pirelli o Fate que tienen mayor durabilidad se mantienen entre los 600 mil y 700 mil pesos cada uno.

Con este combo de costos en alza, tarifas deprimidas y alta competencia, el sector sobrevive en base a acuerdos individuales. Las tarifas de referencia que establece FADEAC, coinciden, hoy son impracticables.

La medición mensual de FADEEAC reflejó aumentos en varios componentes de la estructura de costos del transporte, especialmente en Peajes, Gastos Generales y Combustible. Al computarlos, la entidad indicó que los costos del transporte de cargas aumentaron 2,28% en febrero y acumulan 4,4% en 2026.

El resultado es un esquema donde cada viaje se negocia en San Juan entre las partes, con el objetivo de que el transporte siga en movimiento hasta lo que puedan resistir.

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