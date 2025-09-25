jueves 25 de septiembre 2025

Un reflejo de la economía

El freno del consumo en todo el país golpea al transporte de carga en San Juan: fletes a pérdida y camiones sin viajes

La caída del consumo interno y las tarifas por debajo de los costos han llevado a los transportistas a caídas del 40% en la región. En San Juan hay camiones parados y menor rentabilidad.

Por Elizabeth Pérez
El freno del consumo interno golpea al transporte de carga en San Juan. Con fletes pagados por debajo del costo real, las empresas achican flotas y dejan vehículos en el playón.

El transporte de carga en San Juan atraviesa un periodo de dificultad y una notoria "caída de actividad", a causa de la caída de la demanda asociada al descenso del consumo de los argentinos. En el sector cuyano la actividad del transporte de carga ha registrado una caída que alcanza el 40% este año. ¿Qué pasa en San Juan?

La caída del consumo interno y la sobreoferta de camiones han enfriado la actividad hasta dejarla “planchada”, definió José Maldonado, presidente de la Unión Propietarios de Camiones (Uprocam), al describir un panorama marcado por el freno del consumo nacional interno.

El transporte de carga ha tenido una disminución en la actividad que ronda el 35% al 40%, según publicó diario Los Andes. En San Juan, Uprocam no cuenta con estadísticas sobre el volumen de cargas que salen de la provincia a las rutas, pero admitió que la actividad ha disminuido este año respecto al 2024. "Sí, las cargas con salida de San Juan han disminuido en todos los sectores", indicó.

La merma la graficó con ejemplos concretos: la fábrica de vidrios de San Juan que solía contratar fleteros para enviar el 90% de su producción a Mendoza ya no recurre a servicios externos y ni siquiera utiliza toda su flota propia. El resultado es visible: camiones parados y empresas que no reemplazan a los choferes que se jubilan.

Fletes, a pérdida

Maldonado explicó que el gran problema estructural del sector es la brecha entre costos y lo que efectivamente se paga por un flete. Explicó que transportar un camión desde San Juan al puerto de Buenos Aires cuesta alrededor de 2 millones de pesos, pero los transportistas cobran apenas 1,5 a 1,6 millones. De esta forma, denuncian que están cubriendo solo el 75% de los costos reales.

“El transporte no es formador de precios. Las empresas dadoras de carga imponen los precios, más ahora que la actividad se ha enfriado y la oferta es mayor que la demanda”, dijo el empresario. Los costos, en cambio, no se han detenido: combustible, peajes, repuestos y mano de obra se han disparado, mientras que el precio del servicio creció de manera “muy insignificante”.

Una provincia terminal

San Juan funciona en el mapa nacional como “provincia terminal”, lo que significa que recibe mercadería -como harina, aceite e insumos- desde otras provincias y esos camiones, antes de volver vacíos, buscan carga local.

Este escenario es el que profundiza la competencia y reduce aún más la participación de los transportistas sanjuaninos. En Uprocam explicaron que las empresas transportistas locales apenas manejan entre el 30% y 40% de los fletes internos.

La falta de capital también limita al sector: la mayoría de las empresas son pequeñas, con un máximo de 50 camiones, y renovar unidades resulta casi imposible cuando cada vehículo nuevo cuesta alrededor de 300 millones de pesos.

Consumo en baja, con algunas señales positivas

La caída en la demanda interna nacional es el gran motor de esta crisis. Según los últimos datos del INDEC, las ventas en supermercados bajaron 2,1% en julio, los autoservicios mayoristas cayeron 0,8% y los mayoristas en general retrocedieron 6,3% frente al mismo mes del año pasado.

En vitivinicultura, las últimas cifras el INV indican que los despachos de vinos al mercado interno cayeron 13% en julio por la caída del consumo. Y las exportaciones acumulan una baja de 8,4% hasta agosto.

En contraste, la economía sanjuanina encontró un respiro en las exportaciones vitivinícolas: entre enero y julio, los envíos al mundo de vinos, mosto, pasas y uva fresca crecieron 52% en valor FOB y 46% en volumen. Los vinos fraccionados también repuntaron, según datos de la Dirección de Comercio Exterior de San Juan.

