jueves 21 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupante

Chacareros sanjuaninos, en crisis: alertan que por la baja de consumo habrá menos producción en el verano

Desde la Sociedad de Chacareros Temporarios indicaron que el consumo se encuentra en sus valores más bajos de los últimos años. La preocupación de los productores y el impacto en la próxima cosecha.

Por Celeste Roco Navea
image

La intranquilidad reina entre los chacareros sanjuaninos. Sucede que la caída del consumo se ha profundizado a valores preocupantes, llevando a que el ingreso de dinero sea menor, lo que se verá reflejado en la próxima temporada. Así lo indicaron desde la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan.

Lee además
La uva sanjuanina de Pedernal es reconocida mundialmente. Foto Wines of Argentine
Estrategias oficiales

En San Juan, revivir el tren y asfaltar la ruta que pasa por un valle soñado, ejes de motores productivos
como un sube y baja, aumento el precio del tomate y cayo el valor de la papa en la feria de capital
Mercado de abasto

Como un sube y baja, aumentó el precio del tomate y cayó el valor de la papa en la Feria de Capital

Sergio López, presidente de la entidad, comentó a Tiempo de San Juan que durante esta temporada registraron una baja en el consumo del 40%. “Todos los inviernos suelen tener un bajo consumo, pero lo que ha sido este año es atípico porque es muy marcado. Bajó mucho más el consumo y se nota bastante”, señaló.

Esta caída en la demanda impactó de lleno en los precios más que nada de las frutas y verduras de estación, que llevaron a registrar valores muy debajo de los que se manejaba hace un año. Para ejemplificar, López comenta que, durante el invierno del año pasado, un atado de acelga por ejemplo se vendía a $600, mientras que este año se llegó a ofrecer a $200. Esto lleva a que lo que reciben los productores sean menos de lo que necesitan para cubrir los gastos actuales y los costos de la próxima temporada, lo que se traducirá en menos mercadería.

“Los productores no tienen dinero para comprar semillas y abono para la temporada de verano. La próxima temporada habrá menos producción y se comenzará a notar entre los chacareros”, señaló López. Lo preocupante es que esto no se verá reflejado en las verdulerías de la provincia, ya que ante la falta de producción local se acudirá a traer frutas y verduras de fuera de San Juan, lo que perjudicará aún más al sector que se encuentra en un delicado momento.

Conforme a los datos que manejan en la Sociedad de Chacareros Temporarios, de 300 productores que forman parte de la entidad, solo el 50% se encuentra activo, mientras que hay entre un 20 a 30% de chacareros que no han asistido durante el invierno al mercado por no contar con el mínimo suficiente de mercadería para la venta.

Ante este panorama que podría volverse más complejo en los próximos meses, las esperanzas están puestas en la actividad minera. Parece incongruente relacionar las chacras con la minería, pero López explicó que el objetivo es ser proveedores de las cocinas de los campamentos mineros.

“Sabemos que lo que consumen lo traen de afuera, no lo compran acá. Hemos tenido reuniones con la gente del Ministerio de Producción para analizar esto y acordar detalles para llegar a todo ese sector. Queremos abastecer con nuestra producción a la minería para poder continuar con nuestra actividad”, detalló López.

Con conversaciones iniciadas, las expectativas están puestas en lograr un acuerdo que mejore significativamente la realidad de los chacareros sanjuaninos que se encuentran en un delicado momento y de no cambiar, podría ser peor en el corto plazo.

Temas
Seguí leyendo

Jóvenes y pujantes: los empresarios del "Movimiento Industrial" llegaron a San Juan, quiénes son y qué hacen

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás depositando $900.000 a 30 días

San Juan, sede del IV Seminario para mejorar la competitividad del transporte de carga: el cronograma

Famosa empresa del maní se suma al boom del pistacho de San Juan

Llegan más negocios a una calle céntrica: en un mes, alquilaron dos locales codiciados

La empresa de Manzano y Los Azules se quedan con dos áreas mineras codiciadas en San Juan

Las tasas de los plazos fijos vuelven a subir: qué bancos pagan hasta casi 50% anual

Una mole varada cerca de San Juan: La travesía de un reactor de 456 toneladas que no puede cruzar un puente

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Parte de los empresarios del Movimiento Industrial, en una fábrica textil sanjuanina. 
Visita

Jóvenes y pujantes: los empresarios del "Movimiento Industrial" llegaron a San Juan, quiénes son y qué hacen

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios
Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela
Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Te Puede Interesar

Capturaron a un prófugo en Santa Lucía: evadió a la Justicia en junio y tenía una condena por homicidio
Barrio Santo Tomás

Capturaron a un prófugo en Santa Lucía: evadió a la Justicia en junio y tenía una condena por homicidio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chacareros sanjuaninos, en crisis: alertan que por la baja de consumo habrá menos producción en el verano
Preocupante

Chacareros sanjuaninos, en crisis: alertan que por la baja de consumo habrá menos producción en el verano

Nación ya traspasó a San Juan dos barrios de Casa Activa, ¿qué pasa con los de Procrear en zona top?
Obras

Nación ya traspasó a San Juan dos barrios de Casa Activa, ¿qué pasa con los de Procrear en zona top?

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienen en el Instituto Odontológico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienen en el Instituto Odontológico tienen obra social

Video: así llegó el viento Zonda al Norte sanjuanino
Inclemencias climáticas

Video: así llegó el viento Zonda al Norte sanjuanino