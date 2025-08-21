jueves 21 de agosto 2025

Para ahorrar

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás depositando $900.000 a 30 días

El Banco Nación ajustó sus tasas de plazo fijo en pesos. Mirá cuánto rinde $900.000 a 30 días y cómo se comparan con otros bancos del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El plazo fijo en pesos vuelve a estar en el centro de la escena luego de que gran parte de los bancos ajustaran a la baja sus tasas de interés, en un contexto marcado por la estabilidad cambiaria y las decisiones que prepara el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En este marco, el Banco Nación actualizó los rendimientos para quienes apuestan a colocar sus ahorros en depósitos a 30 días. Con un capital de $900.000, los resultados varían según el canal elegido para constituir la inversión.

Plazo fijo: cuánto ganás con $900.000 en 30 días en Banco Nación y otras entidades

El Banco Nación presenta dos alternativas de inversión a 30 días para un plazo fijo en pesos. Si el trámite se realiza de manera presencial en sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 29,50%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 33,84%. Bajo esta modalidad, los intereses generados son de $21.821,92 y el monto total asciende a $921.821,92.

En cambio, quienes opten por hacer la operación de manera electrónica obtienen un rendimiento mayor: la TNA se ubica en 44% y la TEA en 54,07%. En ese caso, los intereses alcanzan los $32.547,95, llevando el capital final a $932.547,95.

La diferencia entre hacerlo en ventanilla o por home banking resulta significativa y muestra cómo, dentro del mismo banco, los rendimientos pueden cambiar de forma considerable según el canal de contratación.

Cuánto rinde $900.000 en otros bancos

Así quedarían los intereses aproximados a 30 días para un capital de $900.000, según la tasa nominal anual (TNA) que publica cada entidad:

  • Banco Santander Argentina – 35% → gana $25.753

  • Banco Galicia – 47% → gana $34.795

  • Banco Provincia de Buenos Aires – 39% → gana $28.918

  • Banco BBVA Argentina – 40% → gana $29.589

  • Banco Macro – 39% → gana $28.918

  • Banco Credicoop – 42% → gana $31.011

  • ICBC Argentina – 42,85% → gana $31.625

  • Banco Ciudad de Buenos Aires – 31% → gana $22.814

  • Banco Bica – 45% → gana $32.946

  • Banco CMF – 55% → gana $40.219

  • Banco Comafi – 43% → gana $31.682

  • Banco de Corrientes – 44% → gana $32.314

  • Banco de Formosa – 32% → gana $23.484

  • Banco de Córdoba – 44% → gana $32.314

  • Banco del Chubut – 38% → gana $28.246

  • Banco del Sol – 44% → gana $32.314

  • Banco Dino – 38% → gana $28.246

  • Banco Hipotecario – 48,5% → gana $35.756

  • Banco Julio – 38% → gana $28.246

  • Banco Mariva – 44% → gana $32.314

  • Banco Masventas – 25% → gana $18.493

  • Banco Meridian – 44,5% → gana $32.660

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego – 46% → gana $33.632

  • Banco VoII – 46% → gana $33.632

  • Bibank – 42% → gana $31.011

  • Crédito Regional – 44% → gana $32.314

  • Reba Compañía Financiera – 46% → gana $33.632

Cómo será el IV Seminario para mejorar la competitividad del transporte de carga, que se desarrollará en San Juan.
Encuentro

San Juan, sede del IV Seminario para mejorar la competitividad del transporte de carga: el cronograma

Por Redacción Tiempo de San Juan

