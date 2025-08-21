Vuela el plazo fijo: cuánto ganás depositando $900.000 a 30 días

El plazo fijo en pesos vuelve a estar en el centro de la escena luego de que gran parte de los bancos ajustaran a la baja sus tasas de interés, en un contexto marcado por la estabilidad cambiaria y las decisiones que prepara el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En este marco, el Banco Nación actualizó los rendimientos para quienes apuestan a colocar sus ahorros en depósitos a 30 días. Con un capital de $900.000, los resultados varían según el canal elegido para constituir la inversión.

Plazo fijo: cuánto ganás con $900.000 en 30 días en Banco Nación y otras entidades

El Banco Nación presenta dos alternativas de inversión a 30 días para un plazo fijo en pesos. Si el trámite se realiza de manera presencial en sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 29,50%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 33,84%. Bajo esta modalidad, los intereses generados son de $21.821,92 y el monto total asciende a $921.821,92.

En cambio, quienes opten por hacer la operación de manera electrónica obtienen un rendimiento mayor: la TNA se ubica en 44% y la TEA en 54,07%. En ese caso, los intereses alcanzan los $32.547,95, llevando el capital final a $932.547,95.

La diferencia entre hacerlo en ventanilla o por home banking resulta significativa y muestra cómo, dentro del mismo banco, los rendimientos pueden cambiar de forma considerable según el canal de contratación.

Cuánto rinde $900.000 en otros bancos

Así quedarían los intereses aproximados a 30 días para un capital de $900.000, según la tasa nominal anual (TNA) que publica cada entidad: