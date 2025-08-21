Vuela el plazo fijo: cuánto ganás depositando $900.000 a 30 días

El plazo fijo en pesos vuelve a estar en el centro de la escena luego de que gran parte de los bancos ajustaran a la baja sus tasas de interés, en un contexto marcado por la estabilidad cambiaria y las decisiones que prepara el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En este marco, el Banco Nación actualizó los rendimientos para quienes apuestan a colocar sus ahorros en depósitos a 30 días. Con un capital de $900.000, los resultados varían según el canal elegido para constituir la inversión.
Plazo fijo: cuánto ganás con $900.000 en 30 días en Banco Nación y otras entidades
El Banco Nación presenta dos alternativas de inversión a 30 días para un plazo fijo en pesos. Si el trámite se realiza de manera presencial en sucursal, la Tasa Nominal Anual (TNA) es de 29,50%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 33,84%. Bajo esta modalidad, los intereses generados son de $21.821,92 y el monto total asciende a $921.821,92.
En cambio, quienes opten por hacer la operación de manera electrónica obtienen un rendimiento mayor: la TNA se ubica en 44% y la TEA en 54,07%. En ese caso, los intereses alcanzan los $32.547,95, llevando el capital final a $932.547,95.
La diferencia entre hacerlo en ventanilla o por home banking resulta significativa y muestra cómo, dentro del mismo banco, los rendimientos pueden cambiar de forma considerable según el canal de contratación.
Cuánto rinde $900.000 en otros bancos
Así quedarían los intereses aproximados a 30 días para un capital de $900.000, según la tasa nominal anual (TNA) que publica cada entidad:
-
Banco Santander Argentina – 35% → gana $25.753
-
Banco Galicia – 47% → gana $34.795
-
Banco Provincia de Buenos Aires – 39% → gana $28.918
-
Banco BBVA Argentina – 40% → gana $29.589
-
Banco Macro – 39% → gana $28.918
-
Banco Credicoop – 42% → gana $31.011
-
ICBC Argentina – 42,85% → gana $31.625
-
Banco Ciudad de Buenos Aires – 31% → gana $22.814
-
Banco Bica – 45% → gana $32.946
-
Banco CMF – 55% → gana $40.219
-
Banco Comafi – 43% → gana $31.682
-
Banco de Corrientes – 44% → gana $32.314
-
Banco de Formosa – 32% → gana $23.484
-
Banco de Córdoba – 44% → gana $32.314
-
Banco del Chubut – 38% → gana $28.246
-
Banco del Sol – 44% → gana $32.314
-
Banco Dino – 38% → gana $28.246
-
Banco Hipotecario – 48,5% → gana $35.756
-
Banco Julio – 38% → gana $28.246
-
Banco Mariva – 44% → gana $32.314
-
Banco Masventas – 25% → gana $18.493
-
Banco Meridian – 44,5% → gana $32.660
-
Banco Provincia de Tierra del Fuego – 46% → gana $33.632
-
Banco VoII – 46% → gana $33.632
-
Bibank – 42% → gana $31.011
-
Crédito Regional – 44% → gana $32.314
-
Reba Compañía Financiera – 46% → gana $33.632