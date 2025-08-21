Como un sube y baja, aumentó el precio del tomate y cayó el valor de la papa en la Feria de Capital

El pasado miércoles, la Municipalidad de Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas y carnes en la feria departamental. En comparación con la semana pasada, cuatro productos presentaron descuentos y otros siete tuvieron incrementos.
Las verduras que registraron bajas fueron:
- Papa: de $500 a $400
- Choclo (unidad): de $1.200 a $1.000
- Brócoli (unidad): de $1.500 a $1.200
- Palta: de $7.000 a $6.000
Caso contrario, hubo subas en:
- Espinaca (unidad): de $450 a $500
- Tomate platense: de $1.500 a $2.000
- Berenjena: de $1.500 a $2.000
En una semana sin descuentos, en las fruterías los aumentos fueron los siguientes:
- Mandarina: de $1.800 a $2.000
- Kiwi: de $8.000 a $9.000
- Pera: de $1.500 a $1.800
- Frutilla: de $9.000 a $10.000
Las listas de precios
Verduras
Frutas