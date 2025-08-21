jueves 21 de agosto 2025

Mercado de abasto

Como un sube y baja, aumentó el precio del tomate y cayó el valor de la papa en la Feria de Capital

En comparación con la semana pasada, cuatro productos presentaron descuentos y otros siete tuvieron incrementos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tomate papa verduras frutas san juan.jpg

El pasado miércoles, la Municipalidad de Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas y carnes en la feria departamental. En comparación con la semana pasada, cuatro productos presentaron descuentos y otros siete tuvieron incrementos.

Las verduras que registraron bajas fueron:

  • Papa: de $500 a $400
  • Choclo (unidad): de $1.200 a $1.000
  • Brócoli (unidad): de $1.500 a $1.200
  • Palta: de $7.000 a $6.000

Caso contrario, hubo subas en:

  • Espinaca (unidad): de $450 a $500
  • Tomate platense: de $1.500 a $2.000
  • Berenjena: de $1.500 a $2.000

En una semana sin descuentos, en las fruterías los aumentos fueron los siguientes:

  • Mandarina: de $1.800 a $2.000
  • Kiwi: de $8.000 a $9.000
  • Pera: de $1.500 a $1.800
  • Frutilla: de $9.000 a $10.000

Las listas de precios

Verduras

image

Frutas

image

