Cuáles fueron las verduras y las frutas que presentaron bajas de precios en la Feria de Capital

Este miércoles, la Municipalidad de Capital informó la actualización de las listas de precios de las verduras, frutas y carnes en la feria departamental. En comparación con la semana pasada, ocho productos registraron rebajas en sus valores y otros cinco presentaron aumentos.
Los alimentos de las verdulerías con incrementos fueron:
- Zanahoria: de $500 a $800
- Zapallo tierno: de $1.000 a $2.000
- Tomate perita: de $1.000 a $1.500
- Cebolla de verdeo (unidad): de $400 a $450
- Palta: de $6.000 a $7.000
Los que presentaron descuentos fueron:
- Choclo (unidad): de $1.500 a $1.200
- Espinaca (unidad): de $500 a $450
- Berenjena: de $2.500 a $1.500
- Lechuga: de $500 a $400
Con respecto a las frutas, en las que no hubo subas, los que tuvieron rebajas fueron:
- Banana: de $2.200 a $2.000
- Pera: de $1.800 a $1.500
- Pomelo: de $2.000 a $1.800
- Frutilla: de $10.000 a $9.000
Las listas de precios
Verduras
Frutas