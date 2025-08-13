miércoles 13 de agosto 2025

Mercado de abasto

Cuáles fueron las verduras y las frutas que presentaron bajas de precios en la Feria de Capital

En comparación con la semana pasada, ocho productos tuvieron rebajas en sus valores y otros cinco registraron aumentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
feria capital mercado abasto frutas verduras

Este miércoles, la Municipalidad de Capital informó la actualización de las listas de precios de las verduras, frutas y carnes en la feria departamental. En comparación con la semana pasada, ocho productos registraron rebajas en sus valores y otros cinco presentaron aumentos.

Los alimentos de las verdulerías con incrementos fueron:

  • Zanahoria: de $500 a $800
  • Zapallo tierno: de $1.000 a $2.000
  • Tomate perita: de $1.000 a $1.500
  • Cebolla de verdeo (unidad): de $400 a $450
  • Palta: de $6.000 a $7.000

Los que presentaron descuentos fueron:

  • Choclo (unidad): de $1.500 a $1.200
  • Espinaca (unidad): de $500 a $450
  • Berenjena: de $2.500 a $1.500
  • Lechuga: de $500 a $400

Con respecto a las frutas, en las que no hubo subas, los que tuvieron rebajas fueron:

  • Banana: de $2.200 a $2.000
  • Pera: de $1.800 a $1.500
  • Pomelo: de $2.000 a $1.800
  • Frutilla: de $10.000 a $9.000

Las listas de precios

Verduras

image

Frutas

image

