jueves 7 de agosto 2025

Mercado de abasto

En una semana, el precio de una fruta cayó $2.000 en la Feria de Capital; cuáles fueron los aumentos y las rebajas

Siete alimentos registraron descensos en sus valores y otros seis presentaron subas, en comparación a la semana pasada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los precios actualizados de las frutas y verduras que se venden en la Feria de la Capital.

El último miércoles, la Municipalidad de la Capital informó la actualización de las listas de precios de las verduras, frutas y carnes en la feria departamental. Siete alimentos registraron descensos en sus valores y otros seis presentaron subas, en comparación a la semana pasada.

En las verdulerías, los descuentos fueron los siguientes:

  • Zanahoria: de $800 a $500
  • Zapallo tierno: de $1.500 a $1.000
  • Tomate perita: de $1.500 a $1.000
  • Brócoli (unidad): de $2.000 a $1.500
  • Palta (kilo): de $7.000 a $6.000

Se registraron aumentos en:

  • Cebolla de verdeo (unidad): de $350 a $400
  • Berenjena: de $2.000 a $2.500
  • Lechuga: de $400 a $500

Las frutas con rebajas fueron:

  • Manzana: de $2.000 a $1.800
  • Frutilla: de $12.000 a $10.000

Las rebajas se presentaron en:

  • Banana: de $2.000 a $2.200
  • Naranja: de $1.500 a $1.800
  • Kiwi: de $7.000 a $8.000

Las listas de precios

Verduras

image

Frutas

image

