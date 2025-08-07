En una semana, el precio de una fruta cayó $2.000 en la Feria de Capital; cuáles fueron los aumentos y las rebajas

Los precios actualizados de las frutas y verduras que se venden en la Feria de la Capital.

El último miércoles, la Municipalidad de la Capital informó la actualización de las listas de precios de las verduras, frutas y carnes en la feria departamental. Siete alimentos registraron descensos en sus valores y otros seis presentaron subas, en comparación a la semana pasada.