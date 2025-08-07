En una semana, el precio de una fruta cayó $2.000 en la Feria de Capital; cuáles fueron los aumentos y las rebajas

El último miércoles, la Municipalidad de la Capital informó la actualización de las listas de precios de las verduras, frutas y carnes en la feria departamental. Siete alimentos registraron descensos en sus valores y otros seis presentaron subas, en comparación a la semana pasada.
En las verdulerías, los descuentos fueron los siguientes:
- Zanahoria: de $800 a $500
- Zapallo tierno: de $1.500 a $1.000
- Tomate perita: de $1.500 a $1.000
- Brócoli (unidad): de $2.000 a $1.500
- Palta (kilo): de $7.000 a $6.000
Se registraron aumentos en:
- Cebolla de verdeo (unidad): de $350 a $400
- Berenjena: de $2.000 a $2.500
- Lechuga: de $400 a $500
Las frutas con rebajas fueron:
- Manzana: de $2.000 a $1.800
- Frutilla: de $12.000 a $10.000
Las rebajas se presentaron en:
- Banana: de $2.000 a $2.200
- Naranja: de $1.500 a $1.800
- Kiwi: de $7.000 a $8.000
Las listas de precios
Verduras
Frutas