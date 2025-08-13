miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inversión

Plazo fijo: las tasas superan el 40% tras una nueva suba, ¿en qué bancos rinden más los ahorros?

Los bancos siguen ajustando las tasas hacia arriba. Este miércoles es clave por la megalicitación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El plazo fijo, una alternativa muy usada por los argentinos para invertir los ahorros.

El plazo fijo, una alternativa muy usada por los argentinos para invertir los ahorros.

Tal como se preveía y tras los últimos movimientos del mercado, la tasa de rendimiento de los plazos fijos volvió a subir y en algunos bancos ya supera el 40% de Tasa Nominal Anual (TNA).

Lee además
El plazo fijo sigue siendo una alternativa muy usada por los ahorristas en Argentina.
Inversiones

El plazo fijo toma impulso entre los ahorristas: ¿qué bancos ofrecen las mejores tasas?
subio el plazo fijo: cuanto gano si deposito $1.200.000 a 30, 60 y 90 dias
Atención ahorristas

Subió el plazo fijo: cuánto gano si deposito $1.200.000 a 30, 60 y 90 días

Pasó casi un año y medio desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió desregular las tasas mínimas de interés. Desde entonces, el rendimiento de los plazos fijos fue en baja. Ahora, si bien cada entidad define su propia tasa, todas se mueven en un rango relativamente similar: que hoy va de 44% a 25%.

En la última semana, esta modalidad de ahorro —atractiva para los perfiles más conservadores— ganó protagonismo: pasó de rendir cerca del 30% a más del 40% en algunos casos.

Si se comparan los rendimientos mensuales de la tasa más alta y la más baja, un ahorrista que inmovilice pesos a 30 días obtendría, en ambos casos, un interés superior a la inflación proyectada para julio. El dato oficial se conocerá este miércoles y se estima que no superará el 2%. En el caso de la entidad que menos paga, con una TNA de 25%, la ganancia a 30 días rondaría el 2,08%.

Tras varias semanas de volatilidad financiera, las medidas del Gobierno para reducir la liquidez en pesos comenzaron a impactar en las tasas. Desde agosto rige una suba de encajes bancarios, que se sumó a la absorción de pesos mediante licitaciones de deuda del Tesoro, entre otras maniobras.

Con menos liquidez, los bancos ajustan al alza las tasas para captar depósitos y así contar con los fondos necesarios para cumplir con las exigencias de efectivo mínimo.

El próximo test clave será la licitación de este miércoles 13. Si en esa instancia el Gobierno no logra renovar la totalidad de los vencimientos, inyectará pesos al mercado y eso podría aflojar la tensión actual en la liquidez, moderando la presión sobre las tasas.

Banco por banco, qué rendimiento ofrecen por congelar pesos

El Banco Nación pasó de un rendimiento de 37% hasta el viernes pasado al 44% ahora. Es decir, que por congelar $ 1.000.000 a 30 días, un ahorrista recibirá un rendimiento de 3,66%, o unos $ 36.600. Y por una TNA de 40%, el rendimiento será de $ 33.300.

En un ejercicio mes por mes, de TNA de 38%, que en un mes daría aproximadamente una tasa de 3,16%, dejaría unos $ 31.600 por congelar $ 1.000.000 a 30 días.

Si en cambio, la TNA es de 37,5% (3,12% por mes), por $ 1.000.000 invertidos, se recibirán entonces unos $ 31.200 aprox en 30 días. Si la tasa es de 37%, en cambio, el rendimiento será de 3.08% en un mes, es decir, unos $ 30.800.

Si es del 36,25% de tasa nominal anual, será un 3,02% de rendimiento mensual. Es decir, que por cada $ 1.000.000 invertido a 30 días, se obtendrá $ 30.200 de intereses.

Si el ejemplo, es una TNA de 36%, el rendimiento mensual será de 3% mensual. Entonces, por cada $ 1.000.000 invertido a 30 días, se ganan $ 30.000 de intereses. Al vencimiento, se retirarán unos $ 1.029.600.

Si la TNA es de 35.5%, el rendimiento será aproximadamente 2,95% mensual, y entonces, por cada $ 1.000.000 congelado a 30 días se obtendrán unos $ 29.500.

  • Banco Nación: 44%, pasó en solo unos días de 37 a 44%, lo que va de un rendimiento mensual de 3,08 a uno de 3,66%.
  • Banco Galicia y .Reca: 43%, desde el 36,25% que pagaba hasta el viernes pasado. Es decir, por congelar pesos a 30 días da un rendimiento de 3,58%.
  • Banco Bica: 42%, o 3,5% por mes.
  • BanCo, Meridian, VoII, Crédito Regional: 41% (desde 38% anterior), o un 3,42% a 30 días.
  • Banco Provincia del Tierra del Fuego: 40,5%, o un 3,37% a 30 días.
  • Banco del Sol: 40%, desde 37,5% anterior. Es decir que por mes los pesos rinden 3,33%.
  • Banco Credicoop, Mariva y BiBank: 39% de TNA. Por un depósito a 30 días, el rendimiento será de 3,25%.
  • Banco Hipotecario: 38,5% desde los 36% anteriores. Es decir, por mes dejará 3,21%.
  • ICBC: 38,4% desde el 34,6% anterior. O un rendimiento mensual de 3,2%.
  • CMF, Bancor, Banco del Chubut, Banco Julio: 38%, 3,2% por mes.
  • Banco Comafi: 36,5% desde el 35% anterior. Con la nueva tasa, por congelar los pesos a 30 días rendirán un 3,2%.
  • Macro: 35,5% (general y hasta $ 5 millones), más de $ 5 millones 36,5% y 37,5% preferencial y selecta. Por el general, el rendimiento es de 2,96%.
  • Banco Santander, BBVA, Provincia y Dino: 35% TNA, es decir, 2,92% a 30 días.
  • Banco Ciudad: 31% de TNA, o un 2,58% por mes.
  • Banco Formosa: 30%, o un 2,5% a 30 días.
  • Banco MasVentas: 25%, o un 2,08% de rendimiento mensual.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan

Cuáles fueron las verduras y las frutas que presentaron bajas de precios en la Feria de Capital

A cuáles exportadores sanjuaninos les fue mejor y a cuáles peor en el primer semestre 2025

Un contador sanjuanino, reincidente: un año sin ejercer por falsificar documento digital

Con fondos propios, San Juan trabajará en 39.000 ha con plantaciones de vid para luchar contra una plaga

Comenzó el proceso para definir la tarifa de luz y las inversiones del próximo quinquenio en San Juan

AUH, SUAF y jubilados: cómo acceder a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir

La batalla de los comercios que venden heladeras y lavarropas en San Juan ante la invasión importadora

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas suspendio por un año a un contador que comete faltas reincidentes. 
Medidas firmes

Un contador sanjuanino, reincidente: un año sin ejercer por falsificar documento digital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.
Tribunales

Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ
Legislativas 2025

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ

Te Puede Interesar

Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción. 
Minería

¿Para qué pidió el RIGI Veladero en San Juan?: el paso clave tras la decisión

Por Elizabeth Pérez
Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino
Análisis

Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan
Educación

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Gentileza prensa SiDUNSJ
Plan de lucha

En medio del paro en la UNSJ, uno de los gremios definió continuar con la medida de fuerza: los detalles