Infidelidad en debate: ¿los sanjuaninos perdonarían una traición amorosa?

El terremoto mediático que desató la confesión de Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez trascendió la farándula y abrió un debate en la sociedad. En San Juan, la mayoría de los consultados por Tiempo de San Juan coincidió en que no perdonarían una traición amorosa.

“Si me pasa, tendríamos que empezar de cero, ella por su lado y yo por el mío”, aseguró un joven entrevistado en las calles del centro. Otro hombre fue aún más terminante: “Me separaría..."

El tema explotó el martes 19 de julio, cuando Accardi admitió públicamente que una infidelidad de su parte fue el detonante de la ruptura con Vázquez, tras 18 años de relación. A partir de ahí, el revuelo no se detuvo: primero llegaron las especulaciones sobre el “tercero en discordia”, luego el descargo de la actriz en Sería Increíble (OLGA) y, finalmente, las palabras del propio Vázquez.

Aunque intentó desdramatizar la situación con humor en su participación junto a Migue Granados, Accardi no pudo evitar mostrarse afectada. “Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo”, reconoció, conmovida.

Mientras tanto, en San Juan el interrogante sigue abierto: ¿es posible recomponer una relación después de una infidelidad o el final es inevitable?

Video