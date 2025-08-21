jueves 21 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo pregunta

Infidelidad en debate: ¿los sanjuaninos perdonarían una traición amorosa?

En medio del escándalo mediático por la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, Tiempo de San Juan salió a preguntarles a los vecinos de la provincia qué harían en caso de vivir una infidelidad. La mayoría se mostró tajante: “No perdonaría”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-21 at 9.12.12 PM

El terremoto mediático que desató la confesión de Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez trascendió la farándula y abrió un debate en la sociedad. En San Juan, la mayoría de los consultados por Tiempo de San Juan coincidió en que no perdonarían una traición amorosa.

Lee además
san juan tendra un martes mayormente nublado y sin probabilidades de lluvia
SMN

San Juan tendrá un martes mayormente nublado y sin probabilidades de lluvia
Foto gentileza de Diario Libre San Juan. 
Clima

El Zonda provocó cortes de luz, incendios y ramas caídas en distintos puntos de San Juan

“Si me pasa, tendríamos que empezar de cero, ella por su lado y yo por el mío”, aseguró un joven entrevistado en las calles del centro. Otro hombre fue aún más terminante: “Me separaría..."

El tema explotó el martes 19 de julio, cuando Accardi admitió públicamente que una infidelidad de su parte fue el detonante de la ruptura con Vázquez, tras 18 años de relación. A partir de ahí, el revuelo no se detuvo: primero llegaron las especulaciones sobre el “tercero en discordia”, luego el descargo de la actriz en Sería Increíble (OLGA) y, finalmente, las palabras del propio Vázquez.

Aunque intentó desdramatizar la situación con humor en su participación junto a Migue Granados, Accardi no pudo evitar mostrarse afectada. “Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo”, reconoció, conmovida.

Mientras tanto, en San Juan el interrogante sigue abierto: ¿es posible recomponer una relación después de una infidelidad o el final es inevitable?

Video

Embed - ¿Los sanjuaninos perdonarían una infidelidad?

Temas
Seguí leyendo

Policías se capacitaron en primeros auxilios: entrenaron a 40 efectivos para actuar en emergencias

Video: el viento Zonda ya llegó al Norte sanjuanino ¡y también a Ischigualasto!

La profesora que lleva la cultura sanjuanina a Estados Unidos

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social

Tras el show de "Q´Lokura", más de 70 sanjuaninos denunciaron irregularidades y se avanza en los acuerdos

Afirmaron que, antes de fin de año, funcionaría el servicio de diálisis en un departamento de San Juan

Tras la amenaza de bomba al Centro Cívico, la madre llevó al autor de la llamada a la comisaría

La valentía de un padre y su hija para salvar a una perrita que temblaba en medio de un canal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el instituto odontologico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social

Por Celeste Roco Navea

Las Más Leídas

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Clima

Jueves de cielos huidizos y alerta por viento Zonda para San Juan

Te Puede Interesar

Uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de Iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza de Diario Libre San Juan. 
Clima

El Zonda provocó cortes de luz, incendios y ramas caídas en distintos puntos de San Juan

Cristina con García Furfaro el 24 de abril del 2024 en el Instituto Patria. Ese día justo hubo un ida y vuelta con la legisladora sanjuanina Celeste Giménez. 
Encuentro

El día que García Furfaro, preso por el fentanilo contaminado, coincidió con Cristina y una senadora sanjuanina

Infidelidad en debate: ¿los sanjuaninos perdonarían una traición amorosa? video
Tiempo pregunta

Infidelidad en debate: ¿los sanjuaninos perdonarían una traición amorosa?

Pelaez rompió el silencio luego del escándalo callejero con la policía influencer
En redes sociales

Pelaez rompió el silencio luego del escándalo callejero con la policía influencer