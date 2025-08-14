En San Juan, revivir el tren y asfaltar la ruta que pasa por un valle soñado, ejes de motores productivos

En la agenda del Ministerio de la Producción de San Juan que coordina con otras reparticiones hay dos ejes en los que están viendo opciones importantes para darle un envión fundamental a la industria sanjuanina. Desde lograr que reviva con todo su esplendor el tren de cargas dentro de diferentes departamentos hacia y desde otras provincias, hasta conseguir la tan mentada pavimentación de la Ruta 153 al Sur de San Juan para el desarrollo productivo y turístico ya que pasa por Pedernal , en gestiones coordinadas con la provincia de Mendoza .

El secretario de Industria Provincial, Alejandro Martín dio algunos indicios sobre cómo se está trabajando en estos escenarios. Sobre la Ruta ubicada en Sarmiento, expresó que "hoy estamos trabajando desde el gobierno, pues, a ver qué se puede hacer, porque en algunos productos a granel importante, el tren no solo es un gran beneficio, sino que ayuda también al mantenimiento de las rutas", dijo Martín este jueves, en diálogo con Canal 13 San Juan.

"Venimos trabajando de tanto el área de infraestructura con algunas reuniones, incluso con el Gobierno de Mendoza también, ahora con una agenda común con la famosa Ruta 153 y la 149, que es una ruta hoy por primera vez durante muchos años, Mendoza le interesa esa ruta. La 153 es la ruta que une el departamento Sarmiento con la 149 que va a Barreal - Uspallata. En la de Barreal- Uspallata quedan 35 kilómetros de asfalto, nada. Pero esta otra ruta son 70 kilómetros que hay que hacer de montaña, estudios técnicos. Estamos haciendo reuniones con Mendoza, con los caleros, alguna empresa minera, con el Ministerio de Infraestructura y el de Producción para ver cómo podemos sumar esfuerzos para concretar esa ruta", comentó.

La importancia de la 153 que tienen en la vecina provincia, según analizó el funcionario sanjuanino, es que liberaría a Mendoza que tiene el corredor Luján-Uspallata pasando por Potrerillos y que "está estallado. La mayor cantidad de accidentes los tienen desde Potrerillos a Uspallata. Entonces ellos, si pueden volcar, no solamente la cal, 50 camiones diarios, sino todo lo que viene del Norte y el turismo, volcarlos por esa ruta, que puedan ingresar a Uspallata, es un beneficio. Y un beneficio para nosotros también", describió.

El otro camino es resucitar algunas vías del ferrocarril, "porque sería una ayuda para poder sacar de los proyectos mineros, por lo menos desde Jáchal. Hasta Jáchal llegaba el tren. Hay que hacer un estudio porque llegaba una trocha angosta, pero se puede. La vía en parte no está, pero hay muchas obras de arte que son los puentes que están y que se pudieran recuperar. Hay que reacondicionarlos y buscar inversiones", dijo Martín.

Destacó que "están analizando varios modelos, no es una tarea fácil porque involucra una inversión importante, estamos hablando de un millón de dólares por kilómetro de vía. A Jáchal hay 150 kilómetros, son 150 millones de dólares. Pero si sacamos la cuenta de cuánto dejó la minería, solamente a Jáchal, Gualcamayo le dejó más de 60 millones. Entonces, hay cosas que se podrían haber hecho, pero como yo digo muchas veces con el diario del lunes todos sabemos la noticia".

Además, reflexionó: "Si se hubiera hecho la 153 circularía mucha más gente que por la ruta 150, mucha más gente. Y y productivamente le favorecía mucho a la provincia, pero bueno, se hizo la ruta 150 pensando en el túnel de Agua Negra".

Sobre ambas cuestiones analizó que "yo creo que hay que ir por paso, yo creo que no tenemos que aspirar a los grandes proyectos. Vayamos de a poco y por paso. Porque nosotros si vamos pensando en reactivar, estamos hablando de inversiones mucho menores, estamos hablando de inversiones de 70 u 80 millones de dólares, de la ruta que pasa por Pedernal".

Y remarcó sobre la 153 que "no solamente hay que pensar en la cal. Hay que pensar también en un desarrollo turístico. Es una ruta que pasa por un valle central, que uno de los valles donde el área vitivinícola mejor se ha desarrollado en calidad, al valle del Pedernal hay que darle mejor acceso y esta ruta pasa por ahí".