Las tasas de los plazos fijos vuelven a subir: qué bancos pagan hasta casi 50% anual

La tasa de rendimiento de los plazos fijos sigue hacia arriba y en lo que va de agosto ya pasó del 30%, al 40% la semana pasada y algunos bancos ahora ya pagan casi el 50% anual .

Increíble Una mole varada cerca de San Juan: La travesía de un reactor de 456 toneladas que no puede cruzar un puente

Adjudicación La empresa de Manzano y Los Azules se quedan con dos áreas mineras codiciadas en San Juan

Pasó casi un año y medio desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió desregular las tasas mínimas de interés. Desde entonces, el rendimiento de los plazos fijos fue en baja y estuvo deprimido casi estancado en 20% de TNA promedio. Ahora, aunque cada entidad define su propia tasa, todas se mueven más o menos al mismo ritmo y mantienen un rango relativamente similar, aunque la brecha va del 30 al 50%.

Si se comparan los rendimientos mensuales de la tasa más alta y la más baja, un ahorrista que inmovilice pesos a 30 días obtendría, en ambos casos, un interés superior a la inflación, cuyo último dato conocido es el 1,9% de julio (y un acumulado de enero a julio de 17,3% e interanual de 36,6%).

De esta forma, el apretón monetario ya se refleja en los instrumentos que los ahorristas suelen tener más a mano. Así, mientras el dólar pierde casi 5% en lo que va del mes en los bancos, las principales entidades comenzaron a subir el premio por colocar los pesos: los plazos fijos rozan el 50% anual; y los rendimientos de los fondos comunes de inversión y las cuentas remuneradas también mejoraron respecto a lo que se veía hace algunas semanas.

La tasa de los plazos fijos sube por el ajuste reciente de los encajes los bancos. De esta forma, entre las entidades que más pagan están: Banco de la Provincia de Córdoba, 48,5% y Banco Corporativo CMF cuya TNA es de 48% para clientes. Algunos como el Hipotecario pagan 48,5% a no clientes. Banco Voii y Banco Tierra del Fuego, ofrecen una tasa anual del 47%; y Comafi, Hipotecario y Mariva, un 45%. En 44% de TNA están el Banco Nación y el Credicoop.

Estos rendimientos están muy por encima de la inflación proyectada para los próximos meses, pero un factor a tener en cuenta es que esos pesos quedan congelados durante el periodo estipulado.

Banco por banco, qué rendimiento ofrecen por congelar pesos

CMF, BanCor, Reba : 48% del 38% anterior, es decir, que a un mes rinde 4%.

: del 38% anterior, es decir, que a un mes Banco Galicia: del 43% anterior (y de 36,25% hace más de 10 días) a 47%. Es decir, por congelar pesos a 30 días da un rendimiento de 3,92%.

anterior (y de 36,25% hace más de 10 días) Es decir, por congelar pesos Banco de Tierra del Fuego, Voii: 46% del 40% anterior, paga un 3,83% mensual.

del 40% anterior, paga un 3,83% mensual. Banco Comafi y Bica: 45% de TNA desde el 42%, es decir, un 3,75% por congelar pesos a 30 días.

de TNA desde el 42%, es decir, un 3,75% por congelar pesos a 30 días. Banco Nación, BanCo, Banco del Sol y Banco Meridian: 44% , pasó en solo unos días de 37 a 44% , lo que va de un rendimiento mensual de 3,08 a uno de 3,66%.

, pasó en solo unos días de 37 a , lo que va de un rendimiento mensual de 3,08 Banco Provincia, BBVA y Macro: 43% TNA , o un rendimiento mensual de 3,58%. El Macro aclara: para plazos fijos en pesos realizados por app o banca internet: hasta $ 5 millones, cartera general 43%, preferencial y selecta 46%.

, o un rendimiento mensual de 3,58%. El Macro aclara: para plazos fijos en pesos realizados por app o banca internet: hasta $ 5 millones, cartera general 43%, preferencial y selecta 46%. Banco ICBC: 42,85% anual, o 3,57% mensual.

o 3,57% mensual. BiBank: 42% TNA , 3,5% al mes

, 3,5% al mes Banco del Chubut: 39,5% anual, 3,29% a 30 días.

3,29% a 30 días. Banco Ciudad: 31% TNA, es decir, 2,58% al mes.

Aquellos bancos que reconocen una TNA de 48%, por congelar $ 1.000.000 a 30 días, recibirá unos $ 40.000. Y el que rinde 47% anual, obtendrá algo menos: $ 39.200.

Para la entidad que paga un rendimiento de 44%, por congelar $ 1.000.000 a 30 días, un ahorrista recibirá un rendimiento de 3,66%, o unos $ 36.600. Y por una TNA de 40%, el rendimiento será de $ 33.300.

En un ejercicio mes por mes, de TNA de 38%, que en un mes daría aproximadamente una tasa de 3,16%, dejaría unos $ 31.600 por congelar $ 1.000.000 a 30 días.

Si en cambio, la TNA es de 37,5% (3,12% por mes), por $ 1.000.000 invertidos, se recibirán entonces unos $ 31.200 aprox en 30 días. Si la tasa es de 37%, en cambio, el rendimiento será de 3.08% en un mes, es decir, unos $ 30.800.

Si el ejemplo, es una TNA de 36%, el rendimiento mensual será de 3% mensual. Entonces, por cada $ 1.000.000 invertido a 30 días, se ganan $ 30.000 de intereses. Al vencimiento, se retirarán unos $ 1.029.600.

Si la TNA es de 35.5%, el rendimiento será aproximadamente 2,95% mensual, y entonces, por cada $ 1.000.000 congelado a 30 días se obtendrán unos $ 29.500.

"En el contexto actual, invertir en plazo fijo sirve como un instrumento conservador y previsible, ya que brinda la posibilidad de saber de antemano con total seguridad cuánto vas a ganar", explica Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba.

FUENTE: Clarín