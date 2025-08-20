miércoles 20 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cifras que duelen

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei se perdieron 184.000 empleos formales

Un informe señala que en mayo se perdieron en total 20.000 puestos, lo que representa una caída del 0,2% respecto de mayo de 2024.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los empleos formales siguen en caída en el país.

Los empleos formales siguen en caída en el país.

El empleo asalariado formal y el salario del sector público continúan cayendo y ya se perdieron más de 184.000 puestos de trabajo durante el gobierno de Javier Milei, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet.

Lee además
El reactor de IMPSA, varado en la ruta 7. en una provincia vecina a San Juan. Un puente impide su paso porque no soporta su peso. (FOTO.  DIARIO UNO)
Increíble

Una mole varada cerca de San Juan: La travesía de un reactor de 456 toneladas que no puede cruzar un puente
La empresa mendocina Halpern ganó un contrato para proveer cañerias y tecnologia hidrica en el proyecto  Fenix, en el salar de Hombre Muerto en Antofagasta.
Inversión

Una empresa mendocina con negocios en San Juan proveerá a una de las minas de litio más grandes

Los números corresponden a mayo de 2025, el último dato disponible: una caída neta de 4.800 puestos de trabajo y una reducción del 0,3% en los salarios públicos. En contraste, el sector privado formal registró un aumento de 6.000 puestos en el mismo mes.

El informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del IIEP señala que en mayo se perdieron en total 20.000 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 0,2% respecto de mayo de 2024.

Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), hay aproximadamente 10.116.000 trabajadores asalariados registrados en la seguridad social, que incluyen empleo en los sectores privado, público y en casas particulares.

El informe destaca que el empleo asalariado formal total se mantuvo sin cambios en mayo de 2025 respecto del mes anterior, ubicándose en un nivel similar al de diciembre de 2024, luego de caídas entre mayo y agosto de 2024 y fluctuaciones hasta abril de 2025.

Alarma en la UIA: en el sector industrial se destruyen 1.500 empleos por mes

Si bien los índices que maneja el Gobierno manifiestan una fuerte recuperación de la economía en comparación con el alicaído primer semestre de 2024, para muchos sectores el retroceso todavía no encuentra fin. Salvo la actividad financiera y las ramas vinculadas con la extracción de gas, petróleo y otros recursos minerales, el resto de los rubros productivos se encuentra en graves dificultades.

En el sector industrial también están muy preocupados y avisan que atraviesan un estancamiento que ya está impactando en el empleo formal. Así lo contó el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

Según su estimación, el sector manufacturero viene perdiendo desde marzo entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo por mes. La caída sostenida en la actividad económica y la falta de condiciones estructurales para competir en igualdad de condiciones son, a su juicio, los principales factores detrás de esta tendencia.

“Tenemos sectores como materiales de construcción, textil, confección y metalmecánica que siguen con una caída en torno al 15% al 20%. Muchos segmentos están con una caída importante”, sostuvo el dirigente, dando cuenta de la caída de la actividad.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

¿Precios congelados? El llamativo dato que surge de un informe local sobre las góndolas sanjuaninas

Palabras cruzadas en el comercio por el Día del Niño en San Juan: a diferencia de una cámara, afirman que las ventas bajaron

Planes sociales: en septiembre ANSES entregará un bono adicional de $115.000

Creció el superávit primario, pero apareció el déficit financiero

Atención bodegas: hay más tiempo para inscribirse en la Cata San Juan

Una empresa sanjuanina, entre cuatro del país premiadas por producir cuidando el ambiente y a los trabajadores

Subieron las tasas de plazo fijo: quiénes pagan más y cómo ganar $450.000 en un mes

En cuatro meses, la actividad industrial cayó 2,1% y se encuentra en el mismo nivel en que estaba hace 18 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El reactor de IMPSA, varado en la ruta 7. en una provincia vecina a San Juan. Un puente impide su paso porque no soporta su peso. (FOTO.  DIARIO UNO)
Increíble

Una mole varada cerca de San Juan: La travesía de un reactor de 456 toneladas que no puede cruzar un puente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La ciclogénesis impacta en San Juan y provocará cambios bruscos en la temperatura. 
Cartón lleno

La ciclogénesis pega fuerte en San Juan: tras las lluvias, una seguidilla de viento Zonda, Sur y frío

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Camionetas de proveedores chilenos en la zona de operaciones del proyecto de cobre Vicuña en San Juan.
Minería bajo la lupa

Piden explicaciones al proyecto Vicuña tras viralizarse imágenes de camionetas chilenas en San Juan

Imagen ilustrativa
Hurto en Pocito

Una joven denunció que un moto Uber se quedó con un envío de $200 mil y objetos personales

Video: el paso a paso del nuevo sistema SUBE, explicado por un colectivero sanjuanino
Red Tulum

Video: el paso a paso del nuevo sistema SUBE, explicado por un colectivero sanjuanino

Te Puede Interesar

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
Atención

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo incribirse

Por Redacción Tiempo de San Juan
Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia
Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

El reactor de IMPSA, varado en la ruta 7. en una provincia vecina a San Juan. Un puente impide su paso porque no soporta su peso. (FOTO.  DIARIO UNO)
Increíble

Una mole varada cerca de San Juan: La travesía de un reactor de 456 toneladas que no puede cruzar un puente

En San Juan avanza la construcción de dos hospitales: mirá cómo están quedando
Obra pública

En San Juan avanza la construcción de dos hospitales: mirá cómo están quedando

Denunció que su expareja la llevó a la fuerza y la violó: Aquí traen las mujeres como vos para matarlas
Judiciales

Denunció que su expareja la llevó a la fuerza y la violó: "Aquí traen las mujeres como vos para matarlas"