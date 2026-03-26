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Pronóstico

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde

El pronóstico para este 27 de marzo indica un ascenso progresivo de la temperatura y un aumento en la nubosidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada en San Juan comenzará con un cielo parcialmente nublado durante la mañana, mientras que la temperatura rondará los 14 grados.

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En esta franja horaria, el clima se presentará sin lluvias y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad será del 41 por ciento y la visibilidad se mantendrá en buenas condiciones.

Sin embargo, las condiciones cambiarán después del mediodía. El parte meteorológico prevé que el cielo estará cubierto con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Asimismo, la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Hacia la noche, el clima rondará los 20 grados y los vientos soplarán desde el norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Finalmente, la probabilidad de lluvia se ubicará en el orden de entre el 10 y el 40 por ciento para el cierre del día.

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