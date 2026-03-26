El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada en San Juan comenzará con un cielo parcialmente nublado durante la mañana, mientras que la temperatura rondará los 14 grados.

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En esta franja horaria, el clima se presentará sin lluvias y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Además, la humedad será del 41 por ciento y la visibilidad se mantendrá en buenas condiciones.

Sin embargo, las condiciones cambiarán después del mediodía. El parte meteorológico prevé que el cielo estará cubierto con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Asimismo, la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Hacia la noche, el clima rondará los 20 grados y los vientos soplarán desde el norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Finalmente, la probabilidad de lluvia se ubicará en el orden de entre el 10 y el 40 por ciento para el cierre del día.