Cayó el principal acusado de 52 estafas con el cuento de la venta de carpetas de casas del IPV

Detuvieron a otro involucrado por el caso de las 52 estafas con ventas de carpetas de casas del IPV. Esa causa estalló en abril de 2025 y, en principio, tuvo como principales acusados a Karen Heredia y al pastor evangélico Alberto Carlos Balmaceda. El fraude fue millonario y el nuevo detenido es señalado como el presunto cabecilla del grupo que cometió esas maniobras fraudulentas.

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El nuevo protagonista del caso es Víctor Andrés Suizer , detenido el miércoles último por pedido del fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Este hombre aparecía en las conversaciones de chats de la otra involucrada, Karen Heredia, y habría recibido al menos 9 millones de pesos recaudados en las estafas.

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El caso se inició en abril de 2025 a partir de una serie de denuncias contra la feligresa Karen Heredia, vinculada a la iglesia del pastor evangélico Alberto Carlos Balmaceda. Ambos fueron inicialmente imputados por un esquema de estafas a fieles, a quienes les prometían facilitar el acceso a carpetas de viviendas del IPV a cambio de dinero. Tanto Heredia como Balmaceda fueron detenidos y trasladados al penal de Chimbas con prisión preventiva: a él se le atribuyeron 18 estafas, como partícipe secundario, y a ella un total de 42 maniobras fraudulentas.

En cuanto a la situación procesal, el primero en arribar a un acuerdo con la Justicia fue Balmaceda, quien reconoció el daño y se comprometió a devolver más de 10 millones de pesos, incluso entregando un inmueble como garantía, lo que le permitió recuperar la libertad. Poco después, Heredia siguió el mismo camino y firmó un acuerdo de reparación integral por $10.400.000 (9 millones al contado y el resto en cuotas), que fue homologado judicialmente. Gracias a ese acuerdo, también recuperó la libertad tras haber permanecido detenida con prisión preventiva, y el proceso quedó en suspenso, sujeto al cumplimiento del pago.

image Karen Heredia y el pastor evangélico Alberto Balmaceda.

Sin embargo, lejos de cerrarse, la causa siguió creciendo. Tras el acuerdo, aparecieron nuevas denuncias que ampliaron la investigación: Heredia ya acumula 43 presentaciones en su contra. A esto se sumaron nuevas acusaciones, como la presunta estafa a jóvenes al hacerse pasar por directora de una tecnicatura sin aval oficial.

Hasta entonces se hablaba de la posible participación de otras personas. Esto último fue confirmado por 10 nuevas denuncias que aparecieron en diciembre; es decir, mucho después del proceso contra Heredia y Balmaceda. Esos damnificados aseguraron que unas mujeres que se presentaban como Agustina y Soledad, que colaboraron o actuaron a la par con la principal sospechosa en todas las maniobras, armaron otro grupo de WhatsApp y continuaron ofreciendo viviendas del IPV.

image El juez de garantías Roberto Montilla.

Así, captaron a otras 10 víctimas que realizaron transferencias por montos de 350.000, 500.000, 700.000 y hasta más de 1.000.000 de pesos a las cuentas de esas mujeres. Esas maniobras fueron cometidas desde mayo de 2025, después de que estalló el escándalo en abril. Agustina y Soledad continuaron con la mentira; de hecho, se presentaban como funcionarias de Gobierno y acusaban a Heredia de quedarse con el dinero de algo que iba bien encaminado. Sin embargo, después empezaron a responder con evasivas en relación con la entrega de las carpetas y, en agosto pasado, directamente bloquearon a todas las víctimas.

En diciembre de 2025 aparecieron estas nuevas denuncias y el caso se reavivó, pero ahora con otros posibles involucrados. Ahí surgió el nombre de Víctor Andrés Suizer, un vecino del barrio Los Pinos, Chimbas, quien había desaparecido de San Juan en diciembre pasado y se había radicado en Mar del Plata junto a su mujer y sus hijos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2037345993323090213?s=20&partner=&hide_thread=false El cruce entre los dos presuntos estafadores por la venta de carpetas del IPV pic.twitter.com/8IZ8H4csVo — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 27, 2026

Las pericias telefónicas y de los movimientos bancarios revelaron que Karen Heredia mantenía conversaciones con Suizer desde el inicio de las maniobras. También que, de los 15 millones que recaudó la mujer solo en una de las causas, 9 millones fueron transferidos a la cuenta del ahora detenido, expuso la fiscalía.

Además, determinaron que Agustina y Soledad enviaban mensajes desde celulares que estaban a nombre del propio Suizer y de su mujer. La geolocalización de los aparatos también los situó en la zona del barrio Los Pinos y en Mar del Plata. Todo eso ubicó al hombre como principal sospechoso, incluso, quizás, por encima de Heredia.

La fiscalía pidió que se le impute el delito de estafas, 52 hechos, en concurso real. Además, solicitó un plazo de 6 meses de investigación penal preparatoria y el mismo tiempo de prisión preventiva, aunque domiciliaria.

El juez de garantías Roberto Montilla hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, pero fijó el plazo de la prisión domiciliaria por el término de 2 meses. Esto último generó molestia en Karen Heredia, quien estaba presente en la audiencia y estalló de bronca contra Suizer: “Te seguís burlando de mí. Ese hombre me cagó la vida y le dan domiciliaria. Yo también tengo hijos”. Consideró que no fue el mismo trato que tuvieron con ella, dado que, en su caso, llegó a estar presa en el penal de Chimba