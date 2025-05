"Arrepentimiento y perdón": el pastor evangélico en la mira por estafar en Rivadavia, se comprometió a devolver más de $10.000.000

Balmaceda, representado por su abogado defensor Alejandro Castán, se comprometió a devolver el total de $10.952.140 en un plazo de 30 días y además entregó una propiedad (departamento del B° San Martín de Capital) como caución real.

El juez Roberto Montilla dio a lugar a este acuerdo de reparación integral que hubo entre las partes y donde no hubo objeción de ninguna de ellas. Pero algo inédito ocurrió. El fiscal Eduardo Gallastegui de UFI Delitos Informáticos y Estafas explicó que solo tres víctimas de las 18 aceptó que le devolvieran su dinero. Los restantes se argumentaron diciendo que ese dinero lo tenía que devolver Heredia y no, Balmaceda; ya que han manifestado que él no era parte de esta maniobra.

Karen Heredia, cada vez más complicada

La situación penal de la acusada es cada vez más compleja, porque los hechos contra ella ascendieron a 35. Las pruebas recolectadas hasta ahora la señalan de quedarse con un total de $21.292.000.

La prueba que la complica y mucho es que todas las transferencias (que van desde los 350.000 hasta 800.000) han hecho impacto en su cuenta bancaria del Banco Galicia. Es más, hay un movimiento de ella, donde sacó en efectivo $19.000.000.

Ella no llegó a ningún arreglo y este miércoles se pidió la ampliación del objeto de la investigación contra ella, porque en vez de 7 hechos ahora son 35. Es más, el fiscal le solicitó al magistrado que ella se le renueve la prisión preventiva a esta mujer, medida cautelar que vencía en las próximas horas. Finalmente, el juez dio a lugar y renovó por el plazo de 30 días más.

¿Hay otros autores?

Desde el Ministerio Público Fiscal de Delitos Informáticos dieron a conocer que durante la investigación se comprobó que otras personas han seguido actuando con el mismo modus operandi.

En los allanamientos realizados en las viviendas de Heredia han encontrado 51 folios con información de diferentes grupos familiares. Estas personas han sido contactadas con fiscalía por si querían hacer la denuncia correspondiente y algunos de ellos no la hicieron.

De igual manera estas personas manifestaron que, tras la detención de Balmaceda y Heredia, se comprobó que otras personas -por ahora NN- han hecho otro grupo con el nombre “Casas de la Iglesia” donde han seguido pidiendo dinero. En este nuevo grupo hay 33 participantes manifestaron.

Desde fiscalía aseguraron que están atrás de estos “nuevos administradores”, que por ahora no están identificados.

Cuál es su modus operandi

Según el MPF, todas las víctimas son miembros de la iglesia ubicada en el interior del B° Huazihul. Balmaceda era el encargado de decirle a diferentes personas que Heredia estaba vendiendo estas carpetas del IPV. Estas personas, se comunicaban con Heredia, y esta les solicitaba que la inscripción era de $700.000 en dos cuotas. En diferentes momentos, estas personas pagaban esta carpeta en diferentes montos.

Heredia tuvo el tupé de entregar comprobantes de pago con la firma de Marcelo Yornet, ex interventor del IPV. La fiscalía explicó que Yornet fue a atestiguar y expresó que cuando estos supuestos recibos se dieron, él ya no era el interventor. Además dijo que no era su firma.