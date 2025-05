Llegó la primera "nevadita" a San Juan: ¿sirve o no sirve?

En las últimas horas, Cuyo recibió su primera masa de aire frío y el paisaje se tiñó de blanco en varias zonas del sur de Mendoza y la cordillera. San Juan no estuvo exento, y hubo una precipitación en el sur de Calingasta, informó el climatólogo Germán Poblete. ¿Sirve la cantidad caída para dar caudal a los ríos locales?

“Es una nevadita promisoria porque marca el inicio del periodo nival, pero ha sido débil. Todavía no nos dice nada sobre cómo será la temporada nival”, indicó Poblete, y agregó: “es una nevadita que la gente estaba extrañándola, pro no da indicios sobre el periodo nival que todavía no sabemos si va a ser muy abundante o no”, reiteró.