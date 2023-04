La primera nevada de temporada sirve para la foto pero, ¿también para acumular reservas?

El proverbio "una golondrina no hace verano" bien puede aplicarse a la nevada que ocurrió este fin de semana, y que los sanjuaninos pueden apreciar al levantar la vista hacia el Oeste y ver la precordillera teñida de blanco. La nieve que cayó es la primera de la temporada, pero fue tan poca que ni siquiera fue registrada por las estaciones de medición que dispone el Departamento de Hidráulica en la cordillera, aunque sí sirven para mejorar algo el caudal de los ríos. Todo suma, es cierto, pero no se trató de un evento climático de relevancia.

El Secretario del Agua, Ramiro Cascón; explicó a Tiempo de San Juan que las estaciones no registran altura de nieve cuando la acumulación es menor a 5 centímetros. “Las imágenes de satélite dan cobertura de nieve extendida, pero que “seguramente esa capa desaparecerá por fusión (que es derretimiento) y/o sublimación (de sólido a gaseoso directo)”, explicó. No obstante, agregó que se ha visto “una pequeña suba” en el escurrimiento del río este domingo. “Es que el derrame de nieve ha sido acompañado por lluvias, y hemos visto un escurrimiento mayor en los ríos, pero no es nieve que se acumule para el próximo ciclo, sino que hace aporte a los ríos”, indicó.

Cierre de temporada

Este jueves 27 de abril cierra el ciclo de riego anual en la provincia y empieza la gran “corta” de agua que se extenderá hasta el 13 de agosto, con el objetivo de que se pueda almacenar agua en los embalses Caracoles, Punta Negra y Ullúm, ubicados en el Río San Juan. A modo de balance, el Secretario del Agua explicó que el escurrimiento del río San Juan desde el 1 de octubre hasta ahora, es prácticamente similar a lo que se pronosticó, o sea, pobre. La estimación se hace cada año hasta setiembre del año siguiente, para esta temporada se ha pronosticado que el río traerá 992.88 hm3, solamente un 56% de la media histórica.

Cascón dio que el departamento de Hidráulica entrego estos meses "lo posible" de agua para riego, para mantener la cota de seguridad de los diques existentes, pero el esquema de distribución sigue desfavorable: se están entregando 38 hectómetros cúbicos por segundo para regar en los valles sanjuaninos y el río solo está trayendo 28 hectómetros cúbicos por segundo. “O sea, estamos consumiendo las reservas”, explicó el funcionario.

Ahora, los especialistas coinciden en que el ciclo “Niña” terminó, y viene “el Niño” que es más abundante en precipitaciones, pero las autoridades locales lo miran con cautela y no arriesgan que el pronóstico pueda mejorar. Cascón dijo que se está viviendo una etapa neutra, y eso implica que será un año no alto en nevadas, sino un “año promedio”. Claro que eso es mejor que lo que se vivió el año pasado. Añadió que lo ideal sería que pase a Niño ahora, para tener posibilidad de nevadas, pero si llega recién en diciembre lo más probable es que haya lluvias en el llano, pero no se traducirá en nieve en la cordillera que es lo que hace falta.

Por último, respecto a la nevada ocurrida este fin de semana, Cascón explicó lo siguiente: “Hay una gran diferencia entre lo que es la precordillera nevada que es lo que vemos desde la ciudad, y la cuenca alta de la cordillera que es la que hace el gran volumen cuando tiene nevadas. Lo que vemos en precordillera es muy vistoso, pero son temporales que nunca terminan de impactar en el escurrimiento". Por eso el funcionario sostuvo que las autoridades están obligadas a seguir planificando los recursos hídricos hasta que se recomponer los niveles de alta cordillera tras tantos años de sequía.