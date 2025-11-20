jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave

Crece la causa contra la feligresa estafadora: más fraudes con carpetas del IPV y ahora por hacerse pasar por directora

Se trata de Karen Heredia, que empezó siendo investigada por la venta de carpetas, en total ya tiene 43 denuncias en su contra. Ahora también le señalan de hacerse pasar como la directora de tecnicatura de criminalística y que estafó a 10 jóvenes con la inscripción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-20 at 09.49.22
Lee además
la discipula del pastor estafador siguio el ejemplo de su mentor y acordo devolver los millones que robo
Reparación integral

La discípula del pastor estafador siguió el ejemplo de su mentor y acordó devolver los millones que robó
drones, pescadores y equipos especializados continuan buscando al joven sanjuanino desaparecido en el mar de chile
Importante operativo

Drones, pescadores y equipos especializados continúan buscando al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile

Además, la fiscalía le achacó otro supuesto fraude. Señalan que Heredia se hizo pasar por la directora de una tecnicatura de criminalística que nunca tuvo el aval del Ministerio de Educación. La maniobra que hizo fue prometer una especialización tras el dictado de un curso que duraba tres años. Varios alumnos lo hicieron, pero no sabían que no tenía el aval del Ministerio de Educación, ni de la Justicia. En este engaño cayeron 10 personas y las mismas manifestaron que pagaron varias cuotas.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 09.49.23 (2)
Miembros de UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Miembros de UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Con respecto a este nuevo fraude, los miembros de fiscalía dijeron que las personas que se inscribieron a este curso se enteraron por los medios de la detención de Heredia. Ahí comenzaron a investigar si este curso tenía el aval correspondiente del Ministerio y confirmaron que no.

Ella se defendió de esta nueva acusación y declaró ante el juez. Le explicó que le dijo a los chicos que el instituto está en proceso de creación y que les mostró una nota donde el primer articulo decía “estamos creando el aval ministerial”. Y agregó: “Si ellos querían se anotaban, sino no. Yo nunca les exigí”.

Mirá el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991509117022925184&partner=&hide_thread=false

Las ocho nuevas denuncias donde también estuvo involucrado un pastor evangélico

En junio de este año, se celebró una audiencia contra Heredia y se esperaba que su situación judicial ya iba a tener un final. En esa ocasión, se comprometió a devolver todo el dinero que le quitó a las víctimas y la suma era de $10.400.000 en total y el pacto era que entregaba 9 millones de contado y después iba a hacer dos cuotas de 700.000 para completarlo.

Pero después de ese arreglo le siguieron apareciendo personas presuntamente damnificadas. La fiscalía de UFI Delitos Informáticos y Estafas recibieron 8 nuevas denuncias y calculando los montos el perjuicio total sería de $6.369.000. Por tal razón, los miembros del MPF le solicitaron al juez Roberto Montilla la ampliación del objeto de la investigación penal preparatoria.

Según, lo presentado por fiscalía los denunciantes pasaron montos de $350.000, $700.000, $1.400.000, entre otros montos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991509320878682558&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

Cómo sigue el hermano del joven desaparecido en el mar de Chile, que había quedado internado

Un motociclista terminó fracturado tras ser embestido por un colectivo en Rawson

Apareció la mujer de 66 años que era intensamente buscada en Rawson

Llamaron a una abuela para "advertirle" por una estafa y eran embaucadores que le sacaron $11.000.000

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

Se llevaron hasta los aires acondicionados en un golpe delictivo contra una casa del Médano

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

De Narváez, al lado de Sergio Massa.
¡Una ganga!

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión
Juicio abreviado

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por falta de actitud video
Escándalo

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por "falta de actitud"

Te Puede Interesar

Crece la causa contra la feligresa estafadora: más fraudes con carpetas del IPV y ahora por hacerse pasar por directora
Grave

Crece la causa contra la feligresa estafadora: más fraudes con carpetas del IPV y ahora por hacerse pasar por directora

Por Redacción Tiempo de San Juan
Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

Fabián Martín (al centro) en una reunión con los diputados nacionales Nancy Picón (orreguista) y Walberto Allende (PJ) que fue para coordinar la estrategia para defender que San Juan se quede con los beneficios de la zona fría.
Declaraciones

Martín explicó por qué no asumirá en el Congreso: mejor onda con Milei y construcción de consenso local

El Foro de Abogados va a las urnas: Salinas, Álvarez y Morfil buscan la presidencia
Elecciones

El Foro de Abogados va a las urnas: Salinas, Álvarez y Morfil buscan la presidencia

San Juan prioriza sus cuentas públicas ordenadas.
"Medalla de bronce"

San Juan, en el podio de las provincias mejor administradas del país