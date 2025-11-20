jueves 20 de noviembre 2025

Familia sanjuanina

Cómo sigue el hermano del joven desaparecido en el mar de Chile, que había quedado internado

El menor es una de las personas que fueron rescatadas en la playa de La Serena. La búsqueda del joven de 17 años, continúa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El joven sanjuanino de 14 años hermano de Alejandro, quien desapareció tras ser arrastrado por las olas del mar chileno, sigue internado tras su rescate.

El joven sanjuanino de 14 años hermano de Alejandro, quien desapareció tras ser arrastrado por las olas del mar chileno, sigue internado tras su rescate.

En las últimas horas, autoridades indicaron que el adolescente sanjuanino de 14 años que fue una de las cuatro personas rescatadas en el mar chileno el pasado lunes al mediodía y que debió ser internado, evoluciona favorablemente. Mientras tanto, continúa en desarrollo el operativo de búsqueda de su hermano de 17 años, quien no pudo ser socorrido antes de ser arrastrado por las olas. Cabe recordar que, las otras tres personas que fueron auxiliadas y lograron salir del mar de La Serena no necesitaron asistencia de importancia.

La familia del joven sanjuanino vive momentos de angustia en La Serena (FOTO: Lautaro Carmona, para DIARIO EL DÍA).
En vilo

El dolor detrás de la cordillera: "Estamos más tranquilos, pero aún sin saber nada", el relato del hermano del sanjuanino perdido en el mar de La Serena
José Antonio Kast, candidato a presidente de Chile
Buenas relaciones

José Antonio Kast se comunicó con Milei y coincidieron en "las enormes oportunidades" para Chile y Argentina

Fueron las autoridades del Hospital de La Serena quienes confirmaron en las últimas horas que el sanjuanino de 14 años ha evolucionado favorablemente, tras sufrir el incidente durante el cual desapareció su hermano, Alejandro Cabrera.

“Está recibiendo los cuidados y atenciones del equipo de salud, ha evolucionado bien y no presenta mayores complicaciones ni riesgo vital”, indicaron al medio El Día del vecino país, desde el centro de salud.

El menor de 14 años fue quien presentó mayores complicaciones tras el rescate y debió recibir atención del SAMU antes de ser trasladado e internado en el Hospital de La Serena.

image

En paralelo, en la Avenida del Mar continúa instalado el puesto de mando desde donde se coordinan las labores de búsqueda de Alejandro, las cuales se desarrollan rastreo terrestre y aéreo mediante drones, mientras pescadores de la caleta de Peñuelas colaboran mar adentro en apoyo al personal especializado en el borde costero.

Lamentablemente, Sergio Órdenes, coordinador de playa y salvavidas de La Serena, ya adelantó durante la jornada de ayer miércoles que ya no hay posibilidad de encontrar con vida al sanjuanino. "No, no. Ya van tres días de búsqueda, por lo cual las posibilidades son nulas. Pero sí es importante encontrarlo para cerrar el ciclo con la familia", expresó.

En ese sentido, detalló que a la familia "les armamos un campamento en la playa para ellos, donde se les brindó apoyo psicológico con profesionales y se ha ido a visitar a otros familiares que no están en la playa también para darles el apoyo debido".

Los primos y hermanos de Alejandro fueron rescatados por Francisco Boldo, un trabajador de la construcción que pasaba en bicicleta por ahí cuando escuchó el pedido de auxilio de una madre.

Dejá tu comentario

