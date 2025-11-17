¿Kast o Jara?: las elecciones chilenas y su impacto en San Juan

Los ojos de San Juan están puestos en el ajustadísimo balotaje presidencial chileno que se definirá este 14 de diciembre, porque el resultado que surja de la contienda entre la candidata oficialista, Jeannette Jara , y el referente de la ultraderecha, José Antonio Kast , será clave para el destino del anhelado Túnel de Agua Negra y la mejora del paso binacional. Mientras el foco en Chile está puesto en la crisis de seguridad y la migración irregular, de este lado de la cordillera la pregunta que resuena es qué candidato "conviene más" a San Juan para apurar la integración con Coquimbo.

El escenario electoral es complejo. Jara, candidata del Partido Comunista y abanderada de la izquierda, pasó a segunda vuelta en primer lugar, pero apenas por debajo del 27%. Kast, el conservador que logró el segundo puesto, arranca con una ventaja importante porque sumó el apoyo de otros candidatos de derecha y centro-derecha, totalizando la oposición cerca del 70% de los votos en primera vuelta. Este contexto de giro a la derecha, impulsado por la preocupación de los chilenos por el crimen organizado y la delincuencia, pone en duda el lugar que ocuparán los temas de infraestructura e integración.

La integración, ausente en el debate nacional

Para el chileno Luis Enrique Valdebenito, una figura pública conocida por liderar esfuerzos de integración entre Chile y San Juan, el impacto de la elección en la vinculación biregional es, por ahora, "nulo", según dijo en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN.

Valdebenito sostiene que la discusión de primera vuelta estuvo completamente centrada en los grandes problemas nacionales -como la seguridad, la previsión, los temas fronterizos y la educación- y no se abordaron las problemáticas regionales. No obstante, ve una luz de esperanza en la instancia decisiva: "Yo creo que esta segunda vuelta es una excelente oportunidad para incluir en el debate los temas regionales como es la integración con San Juan a partir del Túnel de Agua Negra, las obras de infraestructuras en la región para mejorar la conectividad transversal (de cordillera a mar) y cómo nos adecuamos a nuevos desafíos como es el boom minero en San Juan y la necesidad de sacar la producción por puertos chilenos".

El especialista, que activamente apoya la candidatura de Jara, señala que la principal preocupación sobre la derecha pasa por el financiamiento de las grandes obras. De hecho, Valdebenito advierte claramente sobre la postura de Kast: "Yo hablo de las oportunidades que se abren en la segunda vuelta para meter en la discusión los temas regionales, entre los cuales está la discusión sobre la obra pública. Kast habla de hacer recortes en el Estado por cerca de 6.000 millones de dólares, por lo tanto entre otros de los temas que debiera ser complejo sería el financiamiento de la obra pública".

Añade, sin embargo, que para captar el voto de Franco Parisi (la sorpresa electoral de centro liberal), la centroizquierda debe apelar al programa de este último, el cual "sostiene la importancia de fortalecer los corredores bioceánicos".

Los modelos políticos en juego y la sintonía con Argentina

Desde la otra vereda, el abogado sanjuanino y especialista en temas internacionales, Miguel Arancibia, pone el foco en la sintonía ideológica y el cambio de ciclo que atraviesa Sudamérica, con un marcado giro hacia la derecha en busca de seguridad. Arancibia describe la contienda como una pulseada entre dos modelos políticos totalmente distintos: el de Jara, que representa una continuidad del "oficialismo desgastado", y el de Kast, un conservador de derecha, "nacionalista católico" y de "libre mercado".

El experto, en diálogo con Radio Colón, analiza cómo el triunfo de Kast podría impactar directamente en la relación bilateral con Argentina, algo fundamental para una obra binacional como Agua Negra. Para él, si gana Kast, las relaciones entre Argentina y Chile "van a mejorar completamente" en función del relacionamiento con Javier Milei.

Arancibia resalta que, más allá de quién gane, Argentina y Chile comparten intereses comunes cruciales, como la minería. Este punto es vital para San Juan, que está experimentando un boom minero.

A pesar de los desencuentros históricos entre ambos países, el analista subraya que, si bien la economía chilena no está en crisis terminal, ya que el modelo económico "no se toca", el enfoque de la elección está puesto en resolver la inseguridad y la inmigración, donde la delincuencia se ha disparado y Gabriel Boric es percibido como muy tolerante.

Agua Negra: entre el túnel y la mejora del paso

Independientemente de quién se siente en el Palacio de La Moneda, San Juan sigue expectante sobre Agua Negra. El proyecto del túnel de baja altura, paralizado por siete años y que ahora da señales de "renacer", ha tenido una postura "zigzagueante" del presidente saliente, Boric, quien priorizó los aspectos técnicos y encargó un estudio de viabilidad que recién estaría listo en 2026, cuando ya esté en funciones el nuevo presidente, según destacaron fuentes chilenas a TIEMPO DE SAN JUAN.

Mientras tanto, la prioridad del Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) es la mejora del paso de alta montaña ya existente, el que usan los miles de sanjuaninos en verano. El gobernador Orrego, junto a Coquimbo, está priorizando la pavimentación de los tramos faltantes a ambos lados de la cordillera para permitir su uso comercial y prolongar la temporada de apertura. De hecho, a finales de 2024 se realizó una prueba piloto para el tránsito de camiones comerciales que resultó exitosa.

La posibilidad de reactivar el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el túnel sigue latente, pero la discusión del túnel de baja altura solo volvería a la mesa si esto sucede. Así, la definición entre Kast y Jara marcará no solo la política interna chilena, sino el ritmo y el financiamiento que la Nación vecina decida darle a la conectividad con San Juan, una puerta clave para el desarrollo compartido entre coquimbanos y sanjuaninos.