Escenario

El futuro del túnel de Agua Negra en juego: San Juan mira de cerca las elecciones presidenciales de Chile

El resultado de la contienda en Chile definirá si el histórico proyecto binacional del túnel de Agua Negra entre Coquimbo y San Juan retoma impulso, tras años de paralización.

Por Miriam Walter
San Juan tiene los ojos puestos en las elecciones presidenciales que serán este domingo 16 de noviembre en Chile, ya que el resultado determinará el destino de importantes proyectos de integración, especialmente el anhelado Túnel de Agua Negra, que busca unir la región de Coquimbo con suelo sanjuanino. Las decisiones sobre una obra binacional de tal magnitud se manejan entre ambas naciones, aunque en Chile se toman a nivel central, lo que hace clave la postura de quien se quede con el sillón del Palacio de la Moneda.

La visión durante décadas que ahora subsiste es que la cordillera no separa, sino que une, y el paso de Agua Negra es visto como un símbolo, una plataforma y una puerta a un desarrollo compartido entre sanjuaninos y coquimbanos. No obstante, el proyecto del túnel de Agua Negra ya estuvo paralizado por siete años, un periodo marcado por desencuentros políticos. Esta construcción se congeló durante las gestiones de Sebastián Piñera en Chile y Mauricio Macri en Argentina, en medio de dudas técnicas y políticas, y algunos aseguran que Piñera tenía más interés en impulsar rutas entre Mendoza y Valparaíso.

Este año el proyecto del túnel dio señales de "renacer" con un fuerte impulso político desde el lado chileno. Hace apenas siete meses, el Comité de Integración Paso de Agua Negra se reunió nuevamente después de no sesionar por siete años, logrando una armonía de pensamiento en la discusión sobre las bondades de esta conexión. Autoridades chilenas como el embajador José Viera Gallo y el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, reafirmaron entonces la intención de revisar la idea, considerando que el proyecto estaba muy avanzado y que su detención fue incomprensible.

image

La postura de Boric y el estado actual de Agua Negra

El presidente saliente, Gabriel Boric, que asumió en marzo de 2022 y cuyo mandato culmina en marzo de 2026, viene mostrando una postura un tanto "zigzagueante" sobre la idea de perforar la cordillera. Según dicen los chilenos, su mirada hacia la obra binacional se basó demasiado en el aspecto técnico y le faltó un componente político. En abril, el embajador Viera Gallo explicó que la postura de Boric fue que se estudie la situación actual, se convoque a EBITAN (el ente binacional que se encarga del tema), se analicen los pros, contras y críticas, y luego se decida cómo seguir adelante.

De hecho, Boric indicó al Ministerio de Obras Públicas de Chile (MOP) la realización de un estudio sobre la viabilidad del túnel, el cual estaría listo para el año 2026, justo cuando el nuevo presidente esté ya ejerciendo sus funciones. Un dato no menor es que las decisiones del proyecto se complican hoy por la gran distancia ideológica y la falta de acercamiento entre Boric y el presidente argentino Javier Milei.

Actualmente, y dejando de lado la megaobra, se ha priorizado el paso de Agua Negra sin túnel, es decir la vía que sube y baja la montaña. Este camino es el que conocen los miles de sanjuaninos que viajan a La Serena todos los veranos y ha estado propiciando récords de uso, sobre todo por argentinos atraídos por las playas y los precios bajos. Sin embargo, el camino actual todavía no permite el uso comercial, es decir, el tránsito de camiones de gran porte.

En diciembre de 2024 se hizo una prueba piloto destinada a evaluar la transitabilidad de camiones comerciales por el Paso Internacional Agua Negra y fue exitosa.

San Juan y Coquimbo están trabajando en reforzar el paso como está: Marcelo Orrego priorizó trabajar para pavimentar los aproximadamente 30 kilómetros del lado argentino y los 50 kilómetros faltantes del lado chileno, para que el Paso pueda usarse durante una gran parte del año, no solo en la temporada de verano.

Del lado chileno, aseguran que tenían todo preparado para la apertura del paso actual desde el 18 de noviembre, con infraestructura mejorada en alta montaña, como baños y un generador eléctrico, listos para el flujo de vehículos. No obstante, aunque se esperaba la apertura antes de la Fiesta Nacional del Sol, ahora se habla de que será en la semana del 24 al 28 de noviembre. Sí es cierto que a la Fiesta del Sol vendrá una comitiva de chilenos encabezada por el gobernador Juliá, ministros coquimbanos y alcaldes de la Región.

Si el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que históricamente financiaba el túnel, se reactivara, la discusión del túnel de baja altura podría volver a la mesa, aunque el proyecto de mejora del paso actual es la prioridad del MOP.

Los candidatos y la definición en el balotaje

La primera vuelta de las elecciones presidenciales chilenas se realiza este domingo. Si ningún candidato consigue más del 50% de los votos, la segunda vuelta o balotaje será el domingo 14 de diciembre de 2025. El nuevo presidente gobernará por un periodo de cuatro años sin derecho a reelección inmediata.

Son ocho los candidatos que compiten para suceder a Boric. La principal contienda se centra entre Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric y militante comunista, y José Antonio Kast, representante de la extrema derecha y fundador del Partido Republicano. Las encuestas sugieren que Jara sería la más votada en primera vuelta, superando a Kast. Por ejemplo, un sondeo de Plaza Pública Cadem le daba a Jara el 30% y a Kast el 22%, mientras que la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) le otorgaba a Jara el 25% y a Kast el 23%.

Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric y militante comunista, y José Antonio Kast, representante de la extrema derecha, son los favoritos para el balotaje.

Detrás de ellos se posicionan otros contendientes, como Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, Evelyn Matthei de la UDI (exministra de Piñera), Franco Parisi del Partido de la Gente, Harold Mayne-Nicholls como independiente, Marco Enríquez-Ominami (independiente), y Eduardo Artés del Partido Comunista Acción Proletaria (PCAP). Aunque Jara lidera las encuestas para la primera vuelta, el oficialismo chileno considera que tiene un escenario difícil, ya que se espera que los votos del espectro de derecha se vuelquen a Kast en el balotaje, quien ya fue derrotado por Boric en la segunda vuelta de 2021. De hecho, los sondeos indican que Jara perdería en un eventual balotaje, tanto frente a Kast como frente a Matthei.

En cuanto al impacto directo en el túnel, fuentes de Coquimbo dijeron a TIEMPO DE SAN JUAN que los dos candidatos que "puntean" en las encuestas estarían a favor de que la obra se realice. La opción de Jara es vista como más proclive a avanzar con los estudios que Boric encaminó, aunque sean de distintos partidos políticos. Por su parte, la candidata Evelyn Matthei, que es más de centro derecha, cuenta con el apoyo explícito del gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, y por haber sido senadora por la IV Región, se cree que ella y su equipo tendrían una posición afín a seguir impulsando el túnel. El resultado de la segunda vuelta, que se dará a conocer el 14 de diciembre, será la que defina los aires que tomarán los proyectos de integración binacional por los próximos cuatro años.

image
