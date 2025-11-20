Un motociclista terminó fracturado tras ser embestido por un colectivo en Rawson

Un colectivo, otra vez, estuvo involucrado en un siniestro vial. En esta ocasión, protagonizó un choque con una motocicleta, en la esquina de Juan Aguilar y 25 de Mayo en Rawson.

Un motorista identificado como Matías Rimolo circulaba por calle 25 de Mayo (Norte a Sur) y al llegar a calle Juan Aguilar impactó con el colectivo (Línea 242) que circulaba por esta vía de Este a Oeste.

Cabe destacar que durante el fin de semana se registró otro choque donde un colectivo fue protagonista. En esa ocasión, un ciclista perdió la vida.

El impacto fue fortísimo, ya que el motociclista salió expulsado de su moto y terminó en el asfalto con una fractura expuesta de su pierna izquierda. Por la gravedad de la misma, personal del 107 lo llevó de emergencia al Hospital Rawson.

En el lugar trabajó personal de comisaría jurisdiccional, bajo las órdenes de la ayudante fiscal Gemma Cabrera y el fiscal Francisco Nicolía de UFI Delitos Especiales N°2.