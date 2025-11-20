El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

El hombre que mató de un tiro a su hijastra, Milagros Rivero Gutiérrez , el 26 de diciembre del año pasado y se excusó diciendo que se le escapó el disparo, va camino a recibir una pena de 17 años de cárcel. El padrastro asesino ya tiene todo acordado para el juicio abreviado junto a sus abogados y el fiscal, y solo falta la opinión de la querella y la decisión del juez del caso.

Fuentes del caso señalaron que Leonardo Ezequiel Tello ya dio su consentimiento y está dispuesto a declararse culpable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. La pena podría haber sido de hasta 33 años de cárcel. Sin embargo, la negociación entre los abogados defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre , y el fiscal Francisco Micheltorena y los ayudantes fiscales Agostina Ventimiglia y Emiliano Pugliese, de la UFI Delitos Especiales, permitió arribar a un principio de acuerdo para que la pena quede en 17 años. Ahora solo queda fijar la audiencia y escuchar al abogado querellante -aunque no es vinculante- y la decisión del juez de garantías Maximiliano Eugenio Barbera, quien finalmente homologará lo acordado por las partes.

image Esta era Milagros, la nena de 10 años que perdió la vida.

Tello, de 32 años, era la pareja de la mamá de Milagros Rivero Gutiérrez y vivía con los hijos de esta, entre ellos la niña de 10 años, en una vivienda del barrio Constitución, en Santa Lucía. Los testimonios indican que no era la primera vez que el sujeto efectuaba disparos dentro de esa propiedad. El hombre, además, cargaba con una condena por hurto y otra por abuso sexual.

La niña fue asesinada la madrugada del 26 de diciembre del año pasado en esa casa del barrio Constitución. Según la investigación, Milagros Rivero Gutiérrez recibió un disparo en el abdomen mientras se encontraba dentro de su vivienda, en circunstancias en que su padrastro manipulaba un revólver calibre 22.

image El fiscal Francisco Micheltorena junto a los ayudantes fiscales Agostina Ventimiglia y Emiliano Pugliese, de la UFI Delitos Especiales.

Luego de la tragedia, uno de los hermanos de la víctima la trasladó de urgencia hasta el puesto policial de la Motorizada, pero la pequeña llegó sin vida. Tello escapó de la vivienda y trató de ocultarse en la casa de sus padres, aunque fue detenido esa misma madrugada por la Policía. Al día siguiente, el 27 de diciembre, fue llevado ante el juez de Garantías Eugenio Maximiliano Barbera para la audiencia de formalización y, en esa oportunidad, le dictaron la prisión preventiva por el plazo de 1 año.

Según la teoría fiscal, Tello había pasado todo el 25 de diciembre efectuando disparos dentro y fuera del domicilio, incluso contra un tarro que fue hallado perforado en el fondo de la casa. El testimonio de uno de los hermanos de la niña indicó que el hombre estuvo manipulando el arma durante la madrugada del 26 de diciembre y, de manera imprudente, terminó hiriendo de muerte a la pequeña.

image Los abogados defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorren.

En base a los testimonios y las pericias, los investigadores establecieron que antes del disparo fatal efectuó otros tres tiros previos y que el acusado, incluso, apuntó y amagó con disparar contra el hermano de 13 años de la víctima.

La versión del propio Tello fue distinta (ver el video). Frente al juez aseguró que el arma no era suya, que horas antes la había comprado a uno de los hermanos de la niña y que todo fue un accidente. Juró que el disparo se le escapó mientras limpiaba el arma.

Embed - Video: el padrastro asesino de la nena en Santa Lucía confesó que se le escapó el tiro mortal

Lejos de esa versión, Leonardo Tello ahora busca evitar el juicio. En diciembre próximo se vence la prisión preventiva y todo indica que la decisión está tomada. Fuentes judiciales contaron que, a través de sus abogados, hizo saber que va a firmar el juicio abreviado y aceptará una pena de 17 años de cárcel..