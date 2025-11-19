jueves 20 de noviembre 2025

Apareció la mujer de 66 años que era intensamente buscada en Rawson

La Policía halló a Ángela Gregoria Zurbete este miércoles a última hora. Había sido visto por última vez el martes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una familia sanjuanina vivió horas de profunda preocupación tras la desaparición de Ángela Gregoria Zurbete, de 66 años. La mujer que había sido vista por última vez el martes 18 de noviembre. Afortunadamente, la señora apareció este miércoles a última hora.

Ante la denuncia de la familia, la Policía de San Juan activó el protocolo San Juan Te Busca, a fin de intensificar la búsqueda y recibir información que permita dar con la mujer.

Finalmente, desde la Policía dieron a conocer a las 00:19 horas de este jueves, que la señora había sido hallada por personal de UFI Genérica.

