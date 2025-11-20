jueves 20 de noviembre 2025

Polémica en el ciclismo

En Del Bono dicen que el subsidio no rendido lo manejó la Federación y que ellos tenían que juntar las boletas

El presidente bodeguero se refirió al subsidio que frenó la aprobación del nuevo aporte estatal para la realización de la "Doble Calingasta", que finalmente fue postergada. Reconoció responsabilidad de su institución y dijo que están trabajando para regularizar la situación.

Por Carla Acosta
BeFunky-collage (42)

La polémica por la suspensión de la “Doble Calingasta” sumó este miércoles un capítulo, luego de que el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte respondiera públicamente a los planteos del Club Sportivo Del Bono y aclarara que la carrera no se realizará no por “motivos económicos”, como planteó la institución, sino porque el club no cumplió con requisitos administrativos. El punto central es la falta de rendición del subsidio recibido para la temporada de pista anterior, un documento obligatorio para que cualquier entidad vuelva a recibir fondos públicos. Sin esa presentación, explicaron desde la Provincia, no estaban habilitados a aprobar ni transferir el nuevo aporte.

El festejo de la delegación de Rosario Central con el trofeo de campeón de la Liga Profesional 2025 tras recibirlo de la AFA.
En ese contexto, el presidente de Del Bono, Julio Blanco, salió a dar explicaciones y aportó su versión. "Se trabaron los papeles por el tema del subsidio, pero Gobierno en todo momento se ha brindado para que nosotros podamos hacer la Doble Calingasta. No es porque el Gobierno se haya negado a darnos un subsidio ni nada por el estilo. Simplemente se trabó eso, por eso se posterga la carrera para más adelante”, sostuvo.

El dirigente afirmó que la traba se origina en un subsidio menor otorgado en el mes de septiembre. Según explicó, ese aporte lo manejó la Federación Ciclista Sanjuanina, cuya presidenta es Alejandra Perona. "Lo manejó a través del nombre del club Del Bono en conjunto. La Federación tenía que juntar todas las boletas para hacer la rendición y eso fue lo que pasó, lo que trabó el trámite”, indicó. De todos modos, no esquivó la autocrítica: “Ha sido un poco negligencia de todos. Nosotros también nos dejamos estar”.

El dirigente afirmó que este jueves esperan presentar toda la documentación faltante para completar la rendición y obtener el libre deuda. “Estamos atrás del tema, si Dios presentaremos todo para la rendición y después se tomará el tiempo que tenga que tomar. Si no, son 15 o 20 días para ya tener el libre deuda”, explicó, remarcando que la intención no fue suspender la carrera, sino solo postergarla hasta que el problema administrativo quede resuelto.

Lo cierto es que este fin de semana no habrá ciclismo y la Temporada de Ruta, que apenas alcanzó a sumar un capítulo, vuelve a quedar envuelta en incertidumbre. Con esto, sobrevuela el fantasma reciente de la temporada de pista, que terminó con un calendario mal gestado y apenas cinco carreras disputadas de las diez que estaban programadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan

