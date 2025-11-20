Dos embajadores, en San Juan: las inversiones "para toda la vida" de Canadá y el RIGI que pide Portugal

Embajadores en San Juan: (de izq. a der.) El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, el embajador de Canadá Stewart Wheeler, el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, y el embajador Gonçalo Teles Gomes, de Portugal, en la apertura del foro de negocios.

La provincia de San Juan se consolida como un punto de interés crucial para la diplomacia económica internacional. En el marco de su visita a la provincia, invitados a participar en el foro de negocios y la Fiesta Nacional del Sol (FNS), los embajadores de Canadá, Stewart Wheeler, y de Portugal, Gonçalo Teles Gomes, coincidieron en señalar a San Juan como un territorio de enorme potencial y atractivo para las inversiones extranjeras.

Ambos destacaron el potencial minero, energético y agroindustrial de la provincia, aunque marcaron diferencias: mientras Canadá reafirmó su apuesta histórica y a largo plazo, Portugal reclamó seguridad jurídica y un Rigi accesible también para pymes.

La relevancia de la provincia quedó marcada por la frecuencia de las visitas de alto nivel. El Embajador Wheeler subrayó que San Juan es la "única provincia donde he hecho dos visitas oficiales dentro de mi primer año en Argentina". Por su parte, el Embajador Teles Gomes también señaló que esta es su segunda visita, motivada por la invitación del gobernador para conocer mejor "lo potencial y lo que San Juan ofrece".

Los embajadores participaron este jueves en la apertura de las Rondas de Negocios e Inversión del Summit Argentina Impacta que organizó el gobierno.

Canadá: un socio de largo aliento

El enfoque de Canadá en San Juan se basa en una relación de larga data, centrada históricamente en la minería. Wheeler recordó que Canadá ya es "el inversor más grande en minería en toda la Argentina" y que la provincia tiene "un lugar especial" para los canadienses debido a esta historia de inversión.

No obstante, el interés canadiense trasciende la extracción. El embajador enfatizó el compromiso con un "desarrollo sostenible, un desarrollo mano en mano con comunidades". El objetivo es utilizar la minería como plataforma para crear un ecosistema empresarial mucho más amplio, incluyendo proveedores locales, y apoyando otras industrias como la agropecuaria o energía limpia.

El compromiso canadiense se define por su permanencia y la apuesta por el talento local. Stewart Wheeler ofreció una contundente promesa de continuidad: "la inversión canadiense viene y se queda, o sea, es aquí para para toda la vida. Está aquí desde hace 30 años", indicó.

Para asegurar que los sanjuaninos se beneficien de esta inversión, Canadá está enfocado en el capital humano. Busca establecer alianzas con empresas e instituciones educativas canadienses y sanjuaninas para ayudar a "capacitar" y crear juntos "ese futuro próspero".

Qué busca Portugal en San Juan

El Embajador Gonçalo Teles Gomes, actuando como "los ojos y los oídos de mi gobierno", confirmó que Portugal observa un desarrollo "muy, muy positivo" en San Juan. El interés portugués tiene una fuerte cercanía económica con Argentina y San Juan en los mismos sectores que interesan a Canadá: la minería (donde Portugal tiene una larga trayectoria histórica de siglos), las energías renovables (con una inversión muy importante en la transición energética) y la agroindustria.

Además, Teles Gomes mencionó rubros adicionales con potencial de contacto, como la economía del conocimiento y la logística. Sin embargo, el embajador portugués fue claro al delinear las condiciones necesarias para que el sector privado concrete estas oportunidades. Si bien reconoció que el país ha visto "pasos muy importantes" en los últimos dos años, sentenció que"sin seguridad jurídica las empresas no vienen, esa es la realidad."

Un RIGI para pymes

Teles Gomes destacó la necesidad de que Argentina, y San Juan, sigan siendo competitivos y sugirió que se necesitan "instrumentos correctos de atracción de inversión". Propuso que sería fundamental contar con un Rigi (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) accesible para las pymes, o que el sistema de incentivos actual se vuelva universal para "que cualquier empresa pueda ofrecerlo".

“Sería una combinación, si la macroeconomía va bien, si hay seguridad jurídica, si hay instrumentos correctos de atracción de inversión, la inversión va a llegar”, aseguró.

En definitiva, ambos embajadores ven en San Juan un potencial fuerte, con Canadá aportando la solidez de una inversión histórica y la formación de capital humano, mientras que Portugal subraya que, para atraer nuevas corrientes de inversión, se requiere mantener la estabilidad, la competitividad y la seguridad jurídica.