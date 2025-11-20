jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rondas de negocios

Dos embajadores, en San Juan: las inversiones "para toda la vida" de Canadá y el RIGI que pide Portugal

San Juan volvió a ser escenario de diplomacia económica de alto nivel con la visita de los embajadores de Canadá y Portugal durante el foro de negocios de la Fiesta Nacional del Sol.

Por Elizabeth Pérez
Embajadores en San Juan: (de izq. a der.) El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, el embajador de Canadá Stewart Wheeler, el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, y el embajador Gonçalo Teles Gomes, de Portugal, en la apertura del foro de negocios.

Embajadores en San Juan: (de izq. a der.) El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, el embajador de Canadá Stewart Wheeler, el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, y el embajador Gonçalo Teles Gomes, de Portugal, en la apertura del foro de negocios.

Gonçalo Teles Gomes, embajador de Portugal

Gonçalo Teles Gomes, embajador de Portugal

Stewart Wheeler, embajador de Canadá

Stewart Wheeler, embajador de Canadá

La provincia de San Juan se consolida como un punto de interés crucial para la diplomacia económica internacional. En el marco de su visita a la provincia, invitados a participar en el foro de negocios y la Fiesta Nacional del Sol (FNS), los embajadores de Canadá, Stewart Wheeler, y de Portugal, Gonçalo Teles Gomes, coincidieron en señalar a San Juan como un territorio de enorme potencial y atractivo para las inversiones extranjeras.

Lee además
Pérez de Solay aseguró que Pachón avanza “con las condiciones dadas” y afirmó que el glaciar presente en la zona “no tiene funciones hídricas”, según estudios de la UNSJ.
Entrevista exclusiva

Habló el CEO de Glencore y se refirió al glaciar que hay en Pachón: qué dijo
Norma Ramiro, directora de Asuntos Corporativos de Vicuña, durante la entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan.
Entrevista exclusiva

Cuánto falta realmente para que arranque Vicuña: la respuesta de la nueva ejecutiva del proyecto

Ambos destacaron el potencial minero, energético y agroindustrial de la provincia, aunque marcaron diferencias: mientras Canadá reafirmó su apuesta histórica y a largo plazo, Portugal reclamó seguridad jurídica y un Rigi accesible también para pymes.

La relevancia de la provincia quedó marcada por la frecuencia de las visitas de alto nivel. El Embajador Wheeler subrayó que San Juan es la "única provincia donde he hecho dos visitas oficiales dentro de mi primer año en Argentina". Por su parte, el Embajador Teles Gomes también señaló que esta es su segunda visita, motivada por la invitación del gobernador para conocer mejor "lo potencial y lo que San Juan ofrece".

Los embajadores participaron este jueves en la apertura de las Rondas de Negocios e Inversión del Summit Argentina Impacta que organizó el gobierno.

Canadá: un socio de largo aliento

image
Stewart Wheeler, embajador de Canadá

Stewart Wheeler, embajador de Canadá

El enfoque de Canadá en San Juan se basa en una relación de larga data, centrada históricamente en la minería. Wheeler recordó que Canadá ya es "el inversor más grande en minería en toda la Argentina" y que la provincia tiene "un lugar especial" para los canadienses debido a esta historia de inversión.

No obstante, el interés canadiense trasciende la extracción. El embajador enfatizó el compromiso con un "desarrollo sostenible, un desarrollo mano en mano con comunidades". El objetivo es utilizar la minería como plataforma para crear un ecosistema empresarial mucho más amplio, incluyendo proveedores locales, y apoyando otras industrias como la agropecuaria o energía limpia.

El compromiso canadiense se define por su permanencia y la apuesta por el talento local. Stewart Wheeler ofreció una contundente promesa de continuidad: "la inversión canadiense viene y se queda, o sea, es aquí para para toda la vida. Está aquí desde hace 30 años", indicó.

Para asegurar que los sanjuaninos se beneficien de esta inversión, Canadá está enfocado en el capital humano. Busca establecer alianzas con empresas e instituciones educativas canadienses y sanjuaninas para ayudar a "capacitar" y crear juntos "ese futuro próspero".

Qué busca Portugal en San Juan

El Embajador Gonçalo Teles Gomes, actuando como "los ojos y los oídos de mi gobierno", confirmó que Portugal observa un desarrollo "muy, muy positivo" en San Juan. El interés portugués tiene una fuerte cercanía económica con Argentina y San Juan en los mismos sectores que interesan a Canadá: la minería (donde Portugal tiene una larga trayectoria histórica de siglos), las energías renovables (con una inversión muy importante en la transición energética) y la agroindustria.

Además, Teles Gomes mencionó rubros adicionales con potencial de contacto, como la economía del conocimiento y la logística. Sin embargo, el embajador portugués fue claro al delinear las condiciones necesarias para que el sector privado concrete estas oportunidades. Si bien reconoció que el país ha visto "pasos muy importantes" en los últimos dos años, sentenció que"sin seguridad jurídica las empresas no vienen, esa es la realidad."

Un RIGI para pymes

image
Gonçalo Teles Gomes, embajador de Portugal

Gonçalo Teles Gomes, embajador de Portugal

Teles Gomes destacó la necesidad de que Argentina, y San Juan, sigan siendo competitivos y sugirió que se necesitan "instrumentos correctos de atracción de inversión". Propuso que sería fundamental contar con un Rigi (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) accesible para las pymes, o que el sistema de incentivos actual se vuelva universal para "que cualquier empresa pueda ofrecerlo".

“Sería una combinación, si la macroeconomía va bien, si hay seguridad jurídica, si hay instrumentos correctos de atracción de inversión, la inversión va a llegar”, aseguró.

En definitiva, ambos embajadores ven en San Juan un potencial fuerte, con Canadá aportando la solidez de una inversión histórica y la formación de capital humano, mientras que Portugal subraya que, para atraer nuevas corrientes de inversión, se requiere mantener la estabilidad, la competitividad y la seguridad jurídica.

Temas
Seguí leyendo

Túnel de Agua Negra: fuerte empuje político chileno y la esperanza con Kast

Tras la jugada de Fabián Martín, quién es la mujer que se lleva todas las miradas

Habilitaron los consultorios febriles en San Juan para síntomas de dengue: dónde y cómo funcionan

En fotos, mirá cómo está el Paso de Agua Negra previo a su reapertura

San Juan, en el podio de las provincias mejor administradas del país

La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas

Una de las Ferrari que pasó por San Juan terminó estrellada en la Patagonia

Beltrán Briones, mano a mano con Tiempo: "San Juan es la ciudad del futuro"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
San Juan prioriza sus cuentas públicas ordenadas.
"Medalla de bronce"

San Juan, en el podio de las provincias mejor administradas del país

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

De Narváez, al lado de Sergio Massa.
¡Una ganga!

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por falta de actitud video
Escándalo

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por "falta de actitud"

La travesura de un compañerito, la principal hipótesis del incidente que terminó con un alumna internada
Investigación judicial

La travesura de un compañerito, la principal hipótesis del incidente que terminó con un alumna internada

Te Puede Interesar

Estafas a sanjuaninos de falsos inversionistas de YPF: un embaucador es cordobés y por orden judicial devolverá $2.800.000
Resolución

Estafas a sanjuaninos de falsos inversionistas de YPF: un embaucador es cordobés y por orden judicial devolverá $2.800.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sería inimputable la albardonera acusada de hacer una amenaza de bomba contra el Hospital Rawson
Resolución

Sería inimputable la albardonera acusada de hacer una amenaza de bomba contra el Hospital Rawson

El Túnel de Agua Negra espera pero el paso abre este miércoles 26 de noviembre.
Fuertes declaraciones

Túnel de Agua Negra: fuerte empuje político chileno y la esperanza con Kast

Embajadores en San Juan: (de izq. a der.) El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, el embajador de Canadá Stewart Wheeler, el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, y el embajador Gonçalo Teles Gomes, de Portugal, en la apertura del foro de negocios.
Rondas de negocios

Dos embajadores, en San Juan: las inversiones "para toda la vida" de Canadá y el RIGI que pide Portugal

Crece la causa contra la feligresa estafadora: más fraudes con carpetas del IPV y ahora por hacerse pasar por directora
Grave

Crece la causa contra la feligresa estafadora: más fraudes con carpetas del IPV y ahora por hacerse pasar por directora