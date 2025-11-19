Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por "falta de actitud"

El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco, una institución argentina de fútbol, anunció una profunda reestructuración y renovación casi total de su plantel de Primera División de cara a la próxima temporada. Esta drástica decisión fue comunicada oficialmente a través de sus redes sociales.

La dirigencia tomó esta medida debido a la “notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura” . Según la directiva, esta situación impidió que el equipo alcanzara los objetivos propuestos al inicio del año y deslució el esfuerzo realizado tanto por la cúpula directiva como por el cuerpo técnico.

El partido clave

La situación crítica se dio en la última fecha del campeonato, cuando San Martín de Burzaco se enfrentó a Deportivo Merlo en el Estadio Francisco Boga. Burzaco necesitaba un triunfo para clasificarse al Reducido por el ascenso a la Primera Nacional.

El equipo, dirigido por Federico Scurnik, comenzó el partido con ventaja, luego de que Ariel Siliman anotara un gol al minuto 30. En la primera mitad, Ezequiel Navarro Montoya (quien fue el arquero titular en la derrota ante Merlo) atajó un penal a Rodrigo Cao, manteniendo la ventaja. Sin embargo, el panorama cambió completamente en el complemento. Deportivo Merlo, que estaba obligado a ganar para salvarse del descenso, dio vuelta la historia con goles de Nadir Zeineddin (59’), Facundo Aguerre (68’) y Rodrigo Cao (92’), sellando la derrota de San Martín por 3-1.

Embed - San Martín (B) 1-3 Deportivo Merlo | Primera División B | Fecha 21 (Clausura)

Durante el año, San Martín de Burzaco había finalizado 13° en la tabla anual de la Primera B Metropolitana con 52 puntos, producto de 13 victorias, 13 empates y 14 derrotas en 40 partidos. En el Torneo Clausura, terminó en el noveno puesto del Grupo A, a solo tres posiciones de ingresar al Reducido.

El comunicado oficial

La dirigencia de San Martín de Burzaco subrayó en su comunicado que portar los colores de la institución exige “profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución”. Además, enfatizaron que su principal responsabilidad es con su gente. Por ello, se comprometieron a redoblar esfuerzos para que, en la próxima temporada, "Sanma" ocupe el lugar que consideran que le corresponde. El comunicado concluyó con la frase: “A Sanma lo hace grande su gente”.

No obstante, en el ambiente del fútbol de ascenso surgieron especulaciones de diferente índole. Entre las versiones que circularon se mencionó que los jugadores habían disminuido su rendimiento en el segundo tiempo, y también la posibilidad de que la dirigencia hubiese "bajado línea" para evitar el triunfo. Esta última versión sugería que la dirigencia buscaría eludir un ascenso que demandaría un déficit económico importante debido a los gastos que implicaría competir en una categoría superior.

Ante la consulta sobre el comunicado, uno de los referentes del plantel se mostró sorprendido y dejó entrever la posibilidad de una respuesta por parte de los futbolistas.

La comisión directiva ya está delineando el nuevo proyecto futbolístico, con la intención de evitar otra campaña irregular y construir un plantel competitivo que devuelva la expectativa a los hinchas de "Sanma".