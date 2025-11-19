miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por "falta de actitud"

Los dirigentes tomaron la decisión y emitieron un comunicado oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco, una institución argentina de fútbol, anunció una profunda reestructuración y renovación casi total de su plantel de Primera División de cara a la próxima temporada. Esta drástica decisión fue comunicada oficialmente a través de sus redes sociales.

Lee además
ali mattar y pablo rivero, los finalistas y referentes del ascenso sanjuanino
Entretiempo

Ali Mattar y Pablo Rivero, los finalistas y referentes del ascenso sanjuanino
los cuatro trucos para poder dormir cuando hace mucho calor
Técnicas

Los cuatro trucos para poder dormir cuando hace mucho calor

La dirigencia tomó esta medida debido a la “notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura”. Según la directiva, esta situación impidió que el equipo alcanzara los objetivos propuestos al inicio del año y deslució el esfuerzo realizado tanto por la cúpula directiva como por el cuerpo técnico.

El partido clave

La situación crítica se dio en la última fecha del campeonato, cuando San Martín de Burzaco se enfrentó a Deportivo Merlo en el Estadio Francisco Boga. Burzaco necesitaba un triunfo para clasificarse al Reducido por el ascenso a la Primera Nacional.

El equipo, dirigido por Federico Scurnik, comenzó el partido con ventaja, luego de que Ariel Siliman anotara un gol al minuto 30. En la primera mitad, Ezequiel Navarro Montoya (quien fue el arquero titular en la derrota ante Merlo) atajó un penal a Rodrigo Cao, manteniendo la ventaja. Sin embargo, el panorama cambió completamente en el complemento. Deportivo Merlo, que estaba obligado a ganar para salvarse del descenso, dio vuelta la historia con goles de Nadir Zeineddin (59’), Facundo Aguerre (68’) y Rodrigo Cao (92’), sellando la derrota de San Martín por 3-1.

Embed - San Martín (B) 1-3 Deportivo Merlo | Primera División B | Fecha 21 (Clausura)

Durante el año, San Martín de Burzaco había finalizado 13° en la tabla anual de la Primera B Metropolitana con 52 puntos, producto de 13 victorias, 13 empates y 14 derrotas en 40 partidos. En el Torneo Clausura, terminó en el noveno puesto del Grupo A, a solo tres posiciones de ingresar al Reducido.

El comunicado oficial

La dirigencia de San Martín de Burzaco subrayó en su comunicado que portar los colores de la institución exige “profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución”. Además, enfatizaron que su principal responsabilidad es con su gente. Por ello, se comprometieron a redoblar esfuerzos para que, en la próxima temporada, "Sanma" ocupe el lugar que consideran que le corresponde. El comunicado concluyó con la frase: “A Sanma lo hace grande su gente”.

No obstante, en el ambiente del fútbol de ascenso surgieron especulaciones de diferente índole. Entre las versiones que circularon se mencionó que los jugadores habían disminuido su rendimiento en el segundo tiempo, y también la posibilidad de que la dirigencia hubiese "bajado línea" para evitar el triunfo. Esta última versión sugería que la dirigencia buscaría eludir un ascenso que demandaría un déficit económico importante debido a los gastos que implicaría competir en una categoría superior.

Ante la consulta sobre el comunicado, uno de los referentes del plantel se mostró sorprendido y dejó entrever la posibilidad de una respuesta por parte de los futbolistas.

La comisión directiva ya está delineando el nuevo proyecto futbolístico, con la intención de evitar otra campaña irregular y construir un plantel competitivo que devuelva la expectativa a los hinchas de "Sanma".

Temas
Seguí leyendo

Agustín Ladstatter y el día que quiso abandonar el barco: "Estuve a punto de volverme a San Juan, extrañaba mucho"

Por el pase a la final del campeonato sanjuanino: Desamparados se impone frente a Carpintería en el Sepentario

Se define la Liga Universitaria de Fútbol Femenino: Bienestar busca repetir el título ante Gin Toxic

Así fue la reacción de Carlos Bilardo sobre la muerte de Miguel Ángel Russo: "Lagrimeó un poquito"

Fuerte respuesta de Deportes: la "Doble Calingasta" se cayó porque sus dirigentes no rindieron el subsidio anterior

Copa Davis: todo lo que tenés que saber de los cuartos de final entre Argentina vs. Alemania

En Tucumán y ante Boca, UPCN afronta el Tour 2 de Liga Argentina

Los futbolistas argentinos que están libres y buscan club para 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fuerte respuesta de deportes: la doble calingasta se cayo porque sus dirigentes no rindieron el subsidio anterior
Polémica

Fuerte respuesta de Deportes: la "Doble Calingasta" se cayó porque sus dirigentes no rindieron el subsidio anterior

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson
Siniestro vial

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson

Te Puede Interesar

Norma Ramiro, directora de Asuntos Corporativos de Vicuña, durante la entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan.
Entrevista exclusiva

Cuánto falta realmente para que arranque Vicuña: la respuesta de la nueva ejecutiva del proyecto

Por Elizabeth Pérez
Jueces, fiscales y funcionarios de renombre dieron el presente en un día histórico en la Justicia
Asunción

Jueces, fiscales y funcionarios de renombre dieron el presente en un día histórico en la Justicia

Mientras los créditos hipotecarios son un boom en San Juan, las tasas argentinas están en el top de la más caras de América Latina
Preocupación

Mientras los créditos hipotecarios son un boom en San Juan, las tasas argentinas están en el top de la más caras de América Latina

A ponerle garra: el mensaje de la familia de la alumna que sufrió quemaduras en Ullum y su versión de los hechos
En las redes

"A ponerle garra": el mensaje de la familia de la alumna que sufrió quemaduras en Ullum y su versión de los hechos

Por el pase a la final del campeonato sanjuanino: Desamparados se impone frente a Carpintería en el Sepentario
Torneo Local

Por el pase a la final del campeonato sanjuanino: Desamparados se impone frente a Carpintería en el Sepentario