Fuerte respuesta de Deportes: la "Doble Calingasta" se cayó porque sus dirigentes no rindieron el subsidio anterior

La polémica por la suspensión de la “ Doble Calingasta ” sumó un capítulo clave este miércoles, cuando el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte salió a responder los planteos del Club Sportivo Juan B. Del Bono . La institución había señalado que la carrera no se realizaría por "motivos económicos", pero desde la cartera provincial expresaron que el subsidio para la realización de la competencia no se transfirió porque el club no cumplió con requisitos administrativos básicos.

El punto central del reclamo oficial es la ausencia de la rendición del subsidio recibido durante la temporada de pista anterior, finalizada en septiembre. Ese documento es un requisito obligatorio para que cualquier institución vuelva a recibir fondos públicos. Sin esa presentación, explicaron, la Provincia no está habilitada a aprobar ni transferir nuevos aportes.

El expediente para solicitar el apoyo económico fue ingresado recién el 7 de noviembre, pese a que el calendario 2025-2026 de la ruta había sido anunciado por la Federación Ciclista de San Juan a principios de septiembre. Además, la presentación llegó incompleta. Y aunque el 12 de noviembre se adjuntó parte de lo faltante, la rendición del subsidio anterior nunca apareció.

Desde el Ministerio remarcaron que esa omisión “impide avanzar con la aprobación administrativa y financiera del apoyo económico requerido”, lo que derivó, finalmente, en la imposibilidad de otorgar el subsidio solicitado.

Con los plazos vencidos y el proceso incompleto, la organización quedó sin el respaldo económico necesario y optó por suspender la prueba.