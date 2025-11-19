miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Fuerte respuesta de Deportes: la "Doble Calingasta" se cayó porque sus dirigentes no rindieron el subsidio anterior

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte aclaró que la suspensión de la clásica carrera no se debe a falta de apoyo oficial, sino a que los organizadores no presentaron la rendición del subsidio otorgado en la reciente temporada de pista. Todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ciclismojpg

La polémica por la suspensión de la “Doble Calingasta” sumó un capítulo clave este miércoles, cuando el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte salió a responder los planteos del Club Sportivo Juan B. Del Bono. La institución había señalado que la carrera no se realizaría por "motivos económicos", pero desde la cartera provincial expresaron que el subsidio para la realización de la competencia no se transfirió porque el club no cumplió con requisitos administrativos básicos.

Lee además
Desde Turismo anunciaron cuáles son los elementos prohibidos y permitidos para ingresar al predio de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Data muy importante

Fiesta Nacional del Sol 2025: conocé cuáles son los objetos permitidos y prohibidos para ingresar al predio
La reacción de Carlos Bilardo sobre la muerte de Russo. 
¿Cómo fue?

Así fue la reacción de Carlos Bilardo sobre la muerte de Miguel Ángel Russo: "Lagrimeó un poquito"

El punto central del reclamo oficial es la ausencia de la rendición del subsidio recibido durante la temporada de pista anterior, finalizada en septiembre. Ese documento es un requisito obligatorio para que cualquier institución vuelva a recibir fondos públicos. Sin esa presentación, explicaron, la Provincia no está habilitada a aprobar ni transferir nuevos aportes.

El expediente para solicitar el apoyo económico fue ingresado recién el 7 de noviembre, pese a que el calendario 2025-2026 de la ruta había sido anunciado por la Federación Ciclista de San Juan a principios de septiembre. Además, la presentación llegó incompleta. Y aunque el 12 de noviembre se adjuntó parte de lo faltante, la rendición del subsidio anterior nunca apareció.

Desde el Ministerio remarcaron que esa omisión “impide avanzar con la aprobación administrativa y financiera del apoyo económico requerido”, lo que derivó, finalmente, en la imposibilidad de otorgar el subsidio solicitado.

Con los plazos vencidos y el proceso incompleto, la organización quedó sin el respaldo económico necesario y optó por suspender la prueba.

Temas
Seguí leyendo

Copa Davis: todo lo que tenés que saber de los cuartos de final entre Argentina vs. Alemania

En Tucumán y ante Boca, UPCN afronta el Tour 2 de Liga Argentina

Los futbolistas argentinos que están libres y buscan club para 2026

Bajo las estrellas y a 3.600 metros: por primera vez habrá una carrera de trail en el Parque Nacional El Leoncito

Bombos del Mundial 2026: cuál es el grupo más fácil y el más difícil que le puede tocar a la Argentina

El presidente de Del Bono asegura que no renunció y sobre los incidentes dijo: "Hicimos lo posible para que todo fuera en orden"

Un campeón y dos subcampeones sanjuaninos en el karting mendocino

Desamparados-Carpintería y Atenas-Peñarol, las semifinales del fútbol sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Curazao, que fue rival de Argentina en un amistoso, sacó pasaje para el Mundial 2026, el primero en su historia.
Quedaron definidos

Bombos del Mundial 2026: cuál es el grupo más fácil y el más difícil que le puede tocar a la Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
Baigorrí al mando

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Te Puede Interesar

Pérez de Solay aseguró que Pachón avanza “con las condiciones dadas” y afirmó que el glaciar presente en la zona “no tiene funciones hídricas”, según estudios de la UNSJ.
Entrevista exclusiva

Habló el CEO de Glencore y se refirió al glaciar que hay en Pachón: qué dijo

Por Elizabeth Pérez
El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Cómo se presentará el tiempo para la Fiesta Nacional del Sol, según un especialista local.
Pronóstico

Un especialista local desdramatiza: qué espera que pase con el viento para la Fiesta Nacional del Sol

El gobernador Marcelo Orrego entregó escrituras y viviendas.
Acto

Orrego entregó escrituras y viviendas con las que se beneficiaron más de 400 familias sanjuaninas

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión
Juicio abreviado

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión