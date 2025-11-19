Se define la Liga Universitaria de Fútbol Femenino: Bienestar busca repetir el título ante Gin Toxic

La Liga Universitaria de Fútbol Femenino ya tiene a sus finalistas. Tras una intensa jornada de semifinales, los equipos Bienestar y Gin Toxic obtuvieron su pase a la definición del campeonato, que se disputará este jueves 20 de noviembre a las 22.10 en la cancha de sintético del Complejo Deportivo El Palomar .

En la primera semifinal, Gin Toxic logró un ajustado 1-0 frente a Red Bull , en un partido cerrado y muy disputado, donde el gol llegó tras una jugada colectiva que marcó la diferencia.

Por su parte, Bienestar se impuso con autoridad por 7-2 ante Adove, mostrando la contundencia ofensiva que lo caracteriza y reafirmándose como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Una final con historia en juego

La definición del campeonato tendrá un condimento especial: Bienestar buscará su segundo título consecutivo. El equipo llega con el impulso de haber ganado el Torneo Apertura, donde se consagró campeón con un 3-0 ante Antorcha.

Gin Toxic, en tanto, intentará conquistar el título por primera vez, luego de una campaña marcada por su solidez defensiva.