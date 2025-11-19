miércoles 19 de noviembre 2025

¿Cómo fue?

Así fue la reacción de Carlos Bilardo sobre la muerte de Miguel Ángel Russo: "Lagrimeó un poquito"

El hermano menor del 'Doctor' fue el encargado de contarle la verdad sobre el fallecimiento del ex DT de Boca. Qué dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La reacción de Carlos Bilardo sobre la muerte de Russo. 

Así como pasó con Diego Armando Maradona, la familia de Carlos Salvador Bilardo fue muy cuidadosa a la hora de contarle sobre el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, querido desde sus años de gloria en Estudiantes de La Plata. El técnico de Boca murió el pasado 8 de octubre, pero el Doctor se enteró varios días después y su reacción salió de lo más profundo del alma.

image

El encargado de darle la más triste de las noticias fue su hermano menor, Jorge, quien no pudo seguir ocultándola más y se la dijo antes de que comenzaran las preguntas al ver el homenaje que le hicieron en La Bombonera en la previa del partido con Belgrano.

"Sí, se lo contamos, pobre Miguel, la luchó mucho. Cuando se lo conté quedó quieto, estábamos justo mirando un partido de Boca, donde estaban las banderas de Miguel y ahi le dije: ´Mirá, fijate que falleció Miguel'. Lagrimeo un poquito. Hoy es bravo, me mató ver su reaccionó, quise salir y tirarme abajo de un colectivo", confesó su hermano en Súper Deportivo Radio.

Adornada con globos azules y amarillas, la camiseta del histórico entrenador voló por el cielo de Buenos Aires y fue encontrada varias semanas después por un productor rural en Cañada Nieto, Uruguay, y devuelta a su hijo Ignacio, delantero de Tigre.

Nacho Russo se retiró de La Bombonera con la camiseta de Boca del homenaje a su padre

“Carlos, como con Diego, se dio cuenta porque veía muchos homenajes a Miguel, Miguel, Miguel… y ahí te das cuenta que tenés que decirle”, siguió Jorge. Y cerró, con la voz a punto de romperse: “Yo fui al velorio en La Bombonera, en la cancha. El pobre Carlos no pudo ir porque no se puede mover mucho de su casa".

Más allá de haber sido colegas en las últimas décadas, Bilardo y Russo forjaron una cercana relación desde los ‘80 en Estudiantes de La Plata, donde Miguel jugó toda la vida. Juntos, uno como DT y otro como emblema en la cancha, salieron campeones del Metropolitano 1982.

Años más tarde, Russo se convirtió en una fija de la Selección Argentina en el proceso rumbo al Mundial 1986 (incluso, su figurita era parte del álbum de Panini), pero el Doctor lo terminó dejando abajo del avión con destino a México por una lesión en la rodilla derecha tras caerse de la bañera en un accidente doméstico. “Me llamó y me dijo: ‘Me vas a entender cuando seas entrenador. Fue un día difícil, era el cumpleaños de mi mujer, tenía 50 personas en casa... Nunca lo juzgué, creo que fue una decisión correcta”, recordó años atrás Miguel.

