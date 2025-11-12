El misterioso lugar en el que cayó la camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo disparó una gran ilusión xeneize

La camiseta con la que Boca rindió homenaje a Miguel Ángel Ruso cayó en un campo de Cañada Nieto, en Uruguay.

A poco más de un mes de la muerte de Miguel Ángel Russo y luego de que Boca Juniors rindiera homenaje a su último director técnico en funciones mediante el "envío de una camiseta al cielo" sujeta con globos, un productor rural uruguayo sorprendió en las redes al identificar la casaca dentro de su campo.

¿Se va? Borja, cada vez más cerca de irse de River: su contrato vence y ya lo buscan desde México

El episodio tuvo lugar el martes en Cañada Nieto , localidad ubicada en el departamento de Soriano , a unos 251 kilómetros de Montevideo . En las fotografías se logra visualizar la dedicatoria que el club argentino elevó desde La Bombonera en manos del capitán Leandro Paredes y Claudio Úbeda .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NogoyaRadios/status/1988551199063245104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1988551199063245104%7Ctwgr%5E8bf4eeddcd67695e1bb03bc6029dad84697aa80d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Freferi%2Fla-camiseta-homenaje-miguel-angel-russo-que-boca-juniors-mando-al-cielo-cayo-uruguay-n6024337&partner=&hide_thread=false La camiseta homenaje a Miguel Russo que Boca Juniors mandó al cielo, cayó en la localidad rural de Uruguay Cañada Nieto. Un productor la encontró y subió estas fotos.

Miguel Russo 1956 - . pic.twitter.com/EGShGg1hJu — Nogoyá Radios (@NogoyaRadios) November 12, 2025

"La camiseta homenaje a Miguel Russo que Boca Juniors mandó al cielo, cayó en la localidad rural de Uruguay Cañada Nieto. Un productor la encontró y subió estas fotos", informó la Agencia de Medios de Comunicación Nogoyá Radios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sanguchotav2/status/1988566409937310112&partner=&hide_thread=false Uruguay

7 letras



430 habitantes

4+3+0=7 — sanguchota (@sanguchotav2) November 12, 2025

Tal confirmación fue tomada por algunos hinchas xeneizes como todo una señal divina de que la séptima Copa Libertadores estaría al caer. Las cuentas que hicieron son las siguientes:

*Cañada Nieto es un pueblo de 430 habitantes. 4-3-0= 7.

*La distancia lineal entre La Bombonera y Cañada Nieto es de 106 km. 1+0+6=7.

*Uruguay, país en el que se ubica la localidad de Cañada Nieto tiene 7 letras.

En definitiva, creer o reventar.