miércoles 12 de noviembre 2025

¿Una señal divina?

El misterioso lugar en el que cayó la camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo disparó una gran ilusión xeneize

Un productor rural se la cruzó mientras estaba trabajando en el campo. Al verla más de cerca confirmó que se trató de la camiseta con la que Boca Juniors rindió tributo a su entrenador tristemente fallecido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La camiseta con la que Boca rindió homenaje a Miguel Ángel Ruso cayó en un campo de Cañada Nieto, en Uruguay.

A poco más de un mes de la muerte de Miguel Ángel Russo y luego de que Boca Juniors rindiera homenaje a su último director técnico en funciones mediante el "envío de una camiseta al cielo" sujeta con globos, un productor rural uruguayo sorprendió en las redes al identificar la casaca dentro de su campo.

El episodio tuvo lugar el martes en Cañada Nieto, localidad ubicada en el departamento de Soriano, a unos 251 kilómetros de Montevideo. En las fotografías se logra visualizar la dedicatoria que el club argentino elevó desde La Bombonera en manos del capitán Leandro Paredes y Claudio Úbeda.

"La camiseta homenaje a Miguel Russo que Boca Juniors mandó al cielo, cayó en la localidad rural de Uruguay Cañada Nieto. Un productor la encontró y subió estas fotos", informó la Agencia de Medios de Comunicación Nogoyá Radios.

Tal confirmación fue tomada por algunos hinchas xeneizes como todo una señal divina de que la séptima Copa Libertadores estaría al caer. Las cuentas que hicieron son las siguientes:

  • *Cañada Nieto es un pueblo de 430 habitantes. 4-3-0= 7.
  • *La distancia lineal entre La Bombonera y Cañada Nieto es de 106 km. 1+0+6=7.
  • *Uruguay, país en el que se ubica la localidad de Cañada Nieto tiene 7 letras.

En definitiva, creer o reventar.

