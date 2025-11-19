miércoles 19 de noviembre 2025

Vóley

En Tucumán y ante Boca, UPCN afronta el Tour 2 de Liga Argentina

El Gremial abrirá la serie de partidos ante el Xeneize. Después habrá choque de infarto ante Ciudad y cerrará frente a Monteros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
3e80b2e2-cee6-4602-8a99-1ed4b88f4fb1

UPCN San Juan Vóley disputará desde este jueves el Tour 2 de la Liga de Vóleibol Argentina, que se desarrollará hasta el domingo en el estadio Tucumán BB. El club sanjuanino tendrá tres partidos exigentes: abrirá ante Boca, luego se cruzará con Ciudad y cerrará frente a Monteros.

El primero de los encuentros será en horario matutino. Este jueves 20 de noviembre se medirá ante Boca Juniors a partir de las 11.

El choque ante Ciudad, actual campeón de la LVA, será este viernes a las 21 y sin dudas es el partido destacado del Tour 2. Luego, UPCN se enfrentará ante los tucumanos de Monteros, el domingo 23 de noviembre a las 18.

Todos los encuentros podrán verse por Fox Sports y también por el canal oficial de YouTube de la señal.

Los Cóndores llegan a esta segunda etapa tras dos intensas semanas de entrenamiento en San Juan, con el objetivo de seguir sumando ritmo de juego y afinar detalles colectivos para afrontar rivales duros este fin de semana.

En el Tour 1, disputado en Monteros, UPCN obtuvo dos triunfos (ante River Plate y Tucumán de Gimnasia) y una derrota ajustada en tiebreak frente a Waiwen, resultados que le permitieron sumar 7 puntos y ubicarse segundo en la tabla general.

Lidera Ciudad Vóley con 9 unidades, mientras que Tucumán de Gimnasia se encuentra tercero, con 6.

Luego de este Tour 2, en el que el anfitrión será Tucumán de Gimnasia, UPCN alojará la tercera etapa de la fase regular de LVA en su estadio de calle General Acha, del 4 al 7 de diciembre.

