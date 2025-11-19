Bajo las estrellas y a 3.600 metros: por primera vez habrá una carrera de trail en el Parque Nacional El Leoncito

El Parque Nacional El Leoncito vivirá este fin de semana un hecho sin precedentes. Por primera vez, una competencia deportiva se desarrollará dentro de esta área protegida emblema de Calingasta . Se trata del Trail El Leoncito , una carrera de montaña que convocará a atletas locales y de otras provincias en un entorno único, a los pies de la Cordillera.

La presentación oficial del evento se realizó en las oficinas de CATERWEST en Barreal , donde corredores y organizadores conocieron la camiseta oficial.

Pablo Galoviche, prestador del Parque Nacional El Leoncito y uno de los impulsores del desafío, expresó su orgullo por la concreción de esta primera edición: “Como prestador es un honor darles la bienvenida a este trail. Este evento no solo celebra el deporte y la naturaleza, sino también el alma de Calingasta. Cada sendero cuenta una historia: la de quienes soñaron con esto, la de quienes lo hacen posible y la de quienes vienen a desafiarse en este paisaje único. Que este Trail El Leoncito sea una fiesta de esfuerzo, respeto y conexión con lo que somos”.

Desde la conducción del Parque, Ariel Quiroga destacó el enorme desafío que significa abrir las puertas a una competencia de este tipo. “Fuimos el nexo entre la organización y Parques Nacionales. Si bien estas actividades ya se realizan en otros parques del país, para nosotros es un gran desafío como anfitriones. Esto puede marcar un antes y un después y permitir que todos disfrutemos aún más de un Parque Nacional que es de todos”, afirmó.

Nazareno Basualdo, director deportivo de la carrera, explicó que el evento nació con una visión clara: unir deporte, turismo y conciencia ambiental. “El Desafío Trail El Leoncito es una propuesta audaz que impulsa la economía local, el turismo y el orgullo calingastino. La largada de los 42K será de madrugada, bajo las estrellas, aprovechando las condiciones únicas del parque y su vínculo con la astronomía”, señaló.

Las categorías llevan nombres de la fauna autóctona del parque: Choique (10K), Puma (21K) y Guanaco (42K).

Entre los objetivos del evento se destacan la conexión con la naturaleza, la promoción del turismo sostenible, la revalorización de la identidad local y la creación de una experiencia eco-consciente para quienes se animen a recorrer sus senderos.

Cómo será la carrera

La acreditación se realizará el viernes 22 de noviembre en las oficinas de CATERWEST, en Barreal. La competencia será el sábado 23 dentro del Parque Nacional El Leoncito.

Horarios de largada:

-42K – Categoría Guanaco: 04:00

-21K – Categoría Puma: 06:00

-10K – Categoría Choique: 07:00

“Se han sumado muchísimos corredores de otras provincias. Ya es difícil llegar a San Juan, más aún a Barreal y ni hablar al parque, que está a unos 50 minutos. Por eso es increíble el entusiasmo”, expresaron desde la organización.