El Regional Amateur mueve su calendario: todos los partidos sanjuaninos pasan al lunes por pedido policial

El Regional Amateur mueve su calendario. Foto: Prensa Alianza.

La fase regular del Torneo Regional Amateur entra en su tramo final y la quinta fecha, prevista inicialmente para el domingo, sufrió un cambio inesperado. Por decisión de la Policía de San Juan, todos los cruces entre equipos de la provincia se reprogramaron para el lunes, aprovechando el feriado nacional.

Según informó la División D3, el operativo policial estará concentrado entre jueves y sábado en la Fiesta Nacional del Sol, lo que obligó a modificar el cronograma para evitar una sobrecarga de efectivos durante el fin de semana. Así, los cinco encuentros se jugarán el lunes a partir de las 17.30, de manera simultánea.

De esta manera, los cruces irán de la siguiente manera: Zona 8: -Atlético Sarmiento-Árbol Verde de Jáchal / Árbitros: Ruth Díaz , Facundo Perona y Walter Jorqueira -Paso de los Andes-General Belgrano / Árbitros: Sebastián Castro, Juan Delgado y Santiago Castro Zona 9 -Unión de Villa Krause-Marquesado / Árbitros: Jesús Allegue, Gastón Gómez y Eduardo Prior -Atenas: libre Zona 10 -Peñaflor-Colón / Árbitros: Jorge Albanesi, Hernán Araya y Vanesa Ejarque Zona 11 -Desamparados-Alianza / Árbitros: Agustín Lira, Nicolás Rodríguez y Fabricio Contreras

Temas Policía