miércoles 19 de noviembre 2025

Video

Agustín Ladstatter y el día que quiso abandonar el barco: "Estuve a punto de volverme a San Juan, extrañaba mucho"

El delantero sanjuanino fue invitado a un programa de streaming de San Lorenzo y habló de sus primeros pasos con los colores del cuervo. La adaptación en la pensión y el momento que casi lo lleva a dejar soltar su sueño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Agustín Ladstatter y el día que quiso abandonar el barco.

Agustín Ladstatter y el día que quiso abandonar el barco.

El joven delantero sanjuanino recordó en un streaming de San Lorenzo los momentos más duros de su llegada al club: la vida en la pensión, la adaptación a Buenos Aires y el instante en el que estuvo a nada de dejar todo.

Agustín Ladstatter, una de las promesas surgidas de las inferiores de San Lorenzo, abrió su corazón y habló sin filtro sobre sus primeros pasos en el club. Invitado al programa La Cicloneta, el atacante contó cómo fue su desembarco en Boedo y el impacto que tuvo en su vida mudarse tan joven desde San Juan.

"Me costó adaptarme. Venía de estar todo el día en la calle jugando a la pelota a encerrarme en la pensión", reconoció el delantero, que llegó al Ciclón siendo apenas un adolescente y debió acostumbrarse a otro ritmo, otras reglas y una rutina completamente diferente a la que tenía en su provincia natal.

Pero la adaptación no fue solo futbolística. También hubo un costado emocional que casi lo obliga a pegar la vuelta. En el momento más crudo, el 'Zorrito' confesó que estuvo a punto de abandonar su sueño:

"Estuve a punto de volverme a San Juan. Le dije a mi vieja ‘me voy’. Me largué a llorar diciéndole que me iba", relató.

Ese quiebre, sin embargo, terminó fortaleciéndolo. Con el acompañamiento familiar y del club, Ladstatter decidió quedarse, enfrentar la distancia y seguir persiguiendo la ilusión de debutar con la camiseta azulgrana. Hoy, ya consolidado en el plantel profesional, mira hacia atrás y reconoce que aquella decisión fue clave para su presente.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1991254726327910841&partner=&hide_thread=false

