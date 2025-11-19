miércoles 19 de noviembre 2025

Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Es José Mattar, quien ya tiene otras causas penales desde 2022. Este martes debía presentarse ante un juez por tres estafas y no apareció. Lo declararon en rebeldía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.

Tal como se sospechaba, el presunto embaucador José Mattar no se presentó a la audiencia de este martes. Iba a ser imputado por tres presuntas estafas millonarias cometidas con la compra de vehículos y el alquiler de una propiedad, pero no compareció y el juez del caso ordenó su captura.

José Mattar ya es cara conocida. En 2022 terminó detenido después de un operativo resonante que lo vinculó a maniobras fraudulentas con terrenos y a la tenencia de armas. Aquella vez, una comisión de la Sección Defraudaciones y Estafas viajó hasta Mar del Plata y concretó nueve allanamientos para atraparlo. En esos procedimientos secuestraron cuatro pistolas 9 mm, una escopeta, gran cantidad de municiones y hasta una camioneta Chevrolet S10 con pedido de secuestro. Esa causa por estafas reiteradas todavía sigue abierta y, tras quedar en libertad, Mattar desapareció de la escena pública por un tiempo.

Las armas que encontraron allá por 2022 en otro procedimiento en Mar del Plata cuando buscaban a Mattar.

Sin embargo, desde mediados de este año volvió a quedar en el radar judicial. Entre julio y septiembre, tres personas lo denunciaron nuevamente en la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Un comerciante aseguró que le vendió un carro de comidas rápidas y una camioneta a Mattar, quien pagó con cheques diferidos que después resultaron sin fondos. Cuando el damnificado intentó reclamarle, el presunto defraudador desconoció la deuda y encima lo intimidó diciendo que tenía contactos en el Poder Judicial.

Otro de los hechos investigados tiene que ver con un ardid con el alquiler de una vivienda. De acuerdo con los denunciantes, Mattar debía desocupar la propiedad, pero lejos de hacerlo la subalquiló a una familia. Cobraba el alquiler, se quedaba con el dinero y no cumplía con el contrato original, según las versiones. Con esa maniobra habría estafado tanto al dueño legítimo como a los inquilinos, para luego fugarse sin dejar rastro.

La tercera denuncia apunta a la compra de un automóvil. El vendedor indicó que Mattar entregó otro vehículo como parte de pago y completó el resto con cheques diferidos. El problema fue que el vehículo entregado estaba prendado y los cheques tampoco pudieron cobrarse, de acuerdo a la información judicial. El presunto estafador desapareció nuevamente, lo que agravó la sospecha de una maniobra deliberada.

Este vehículo también fue incautado durante esos procedimientos en 2022.

Por estos tres episodios debía presentarse este martes ante el juez de Garantías. El fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, habían solicitado su comparencia para imputarlo formalmente por las presuntas estafas millonarias. Según se supo, Mattar ya había sido notificado y contaba con conocimiento pleno de la citación, aunque también se sabía que andaba por Mar del Plata. Ya se sospechaba que podía hacer caso omiso a la citación.

Como no se presentó, los representantes del Ministerio Público requirieron que se lo declarara en rebeldía. El juez Pablo León hizo lugar al pedido y dispuso la inmediata orden de captura. De esta manera, Mattar volvió a quedar en condición de prófugo y ahora podrá ser buscado como en 2022.

