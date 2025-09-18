El presunto embaucador sanjuanino que suma causas por estafas y sigue en libertad

Un presunto embaucador sanjuanino sigue acumulando denuncia. A las cuatro causas penales que afronta por estafas con ventas de lotes y alquileres, se le sumó una nueva denuncia por otra maniobra fraudulenta. Aun así, el hombre sigue libre y se mudó a Mendoza, desde donde participa de las audiencias vía zoom.

Su nombre es Nicolás Alé y tiene cuatro causas penales en proceso, y en dos de esas está imputado junto a su pareja o exmujer, Ana Paula Figueroa. No se conocieron los detalles de la última denuncia, pero trascendió que también es por la venta de un lote que no era suyo y que lo comercializó a una familia.

El fiscal Eduardo Gallastegui y el ayudante fiscal Federico Pereyra, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, había pedido una audiencia para este miércoles 17 de septiembre con el fin de ampliar el objetivo de imputación contra Alé y Figueroa. Todo estaba listo y el presunto embaucador se comunicó vía zoom desde Mendoza, pero la mujer no se presentó por un problema con la notificación. Fue así que la audiencia suspendió hasta nuevo aviso, mientras tanto, el supuesto estafador continúa libre.

El prontuario de Nicolás Alé no es nuevo. Desde 2021 arrastra denuncias por estafas con la venta de lotes que no eran suyos y en 2023 volvió a ser imputado, junto a Ana Paula Figueroa, por vender terrenos en Rivadavia a dos familias por sumas de 700 mil y 800 mil pesos.

Pese a las pruebas, el juez del caso rechazó el pedido de prisión preventiva hecho por el fiscal y solo dictó la inhibición de bienes, lo que le permitió seguir en libertad. Apenas días después aparecieron las denuncias de una familia y a una chica, a quienes embaucó haciéndose pasar como agente inmobiliario y con alquileres de propiedades que pertenecían a otras personas. A una de las víctimas la estafó con señas y adelantos por un departamento inexistente, incluso llevándolos a una escribanía para dar verosimilitud a la maniobra. A esa muchacha le sacó 800 mil pesos.