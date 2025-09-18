jueves 18 de septiembre 2025

Alarma en el norte

El fuego volvió a azotar una zona de pastizales en Jáchal y los bomberos evitaron un desastre

En las últimas semanas, distintos focos de incendio han generado preocupación a la vera de las rutas del departamento. El nuevo siniestro ocurrió este miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El fuego avanzó por una zona de pasturas de Jáchal, este miércoles durante la tarde.

Un nuevo incendio de pastizales generó alarma este miércoles entre los vecinos de Jáchal. El fuego avanzaba con rapidez por la zona, pero el accionar efectivo de los Bomberos del departamento evitó que se convirtiera en un desastre.

image

Según informaron desde el cuartel con asiento en la zona de San José, el equipo fue alertado por un incendio de pastizales que se propagaba en las inmediaciones de Calle Nueva y Calle Varas.

image

Hasta el lugar se desplazó el móvil N.º 3, a cargo del jefe del Cuerpo Activo del cuerpo de Bomberos Voluntarios del departamento, cabo Jorge Silva, quien trabajó rápidamente junto al resto del personal para controlar el fuego y evitar su propagación.

image

También participó del operativo personal del Destacamento N.º 2, Zona Norte, de los Bomberos de la Policía de San Juan.

image

Gracias a la rápida intervención, los equipos lograron dominar las llamas y sofocar el incendio a tiempo, antes de que se registraran daños o pérdidas. Aunque sí se vio afectado el hábitat del lugar.

