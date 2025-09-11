Con el fuego bajo control, las impactantes imágenes que dejó el incendio en Astica y el pedido municipal

Las imágenes que dejó el fuego que se propagó en Astica, localidad de Valle Fértil, durante la jornada de este miércoles.

El fuego fue protagonista de momentos de temor y preocupación durante la jornada de ayer miércoles en Astica, la localidad vallista, en medio del fuerte viento que se registró en gran parte de la provincia. El incendio se desató durante la mañana y demandó la intervención de dos dotaciones de Bomberos y otras dependencias, que trabajaron arduamente para sofocarlo. Pasado el peligro y tras importantes pérdidas de la flora autóctona, el municipio hizo un pedido.

Búsqueda Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Valle Fértil Astica, en alerta por un grave incendio en las sierras

Cabe recordar que, las llamas se propagaron por las pasturas naturales de la zona conocida como Bajo de Astica. Las llamas llegaron incluso muy cerca de algunas viviendas.

image

Sin embargo, gracias al trabajo mancomunado del personal del Destacamento Departamental de Bomberos N° 4; junto al personal del Destacamento N° 1 de Bomberos Voluntarios de Astica y de la Policía; del personal municipal de la delegación de Astica y de Villa San Agustín, de vecinos de Astica, del grupo "Aventura Astica" y de trabajadores Medio Ambiente, el siniestro quedó bajo control, sin tener que lamentar hechos mayores.

image

image

Aún así, según las autoridades, los daños naturales resultaron graves, pues varias hectáreas de esa zona se quemaron por completo.

image

En ese contexto, la Municipalidad de Valle Fértil emitió un comunicado a través del cual pidió: “Cuidemos nuestro departamento”.

“La belleza de nuestra tierra depende de nosotros. Un solo descuido puede convertirse en un incendio que arrase con la flora, la fauna y ponga en riesgo a las familias de nuestra comunidad”, expresaron.

image

Y aseguraron: “Prevenir está en nuestras manos”. En ese sentido, enumeraron una serie de recomendaciones.

No encendamos fuego fuera de los lugares permitidos.

No arrojemos colillas ni basura.

Evitemos estacionar sobre pasto seco.

Si ves humo o fuego, llamá al 911

“Cada acción responsable protege nuestro presente y asegura el futuro de Valle Fértil. Entre todos, mantengamos vivo y seguro nuestro departamento”, finalizaron.

image

image

image

image

image

*Fotos: Bomberos Voluntarios de Valle Fértil, Municipalidad, Info Valle Fértil