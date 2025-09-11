Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

La familia Yuvero está pasando por una situación desesperante. Esteban Yuvero desapareció el martes, las horas han pasado y el joven ingeniero no aparece. No se ha comunicado con nadie y su entorno está muy consternado por esta situación.

Sus allegados no saben por donde buscar porque la Policía no les da un lugar exacto. La última vez que alguien dice haberlo visto es por inmediaciones del Centro Valenciano en Rawson, pero ese dato es del miércoles a las 7:00 de la mañana. Se buscó por esa zona y no lo hallaron.

Otro dato que dieron a conocer desde su familia es que Esteban se manejaba en su auto Ford Escort, pero ahora no saben si sigue manejándolo o ya se encuentra caminando. “Si él no está bien y se encuentra desorientado puede que ande caminando”, dijo su esposa a este diario. Además, explicó que no hay registros de que haya cargado combustible en alguna estación de servicio.

Su esposa, Alejandra, expresó: “Necesitamos que la comunidad ayude con cualquier dato que pueda aportar”.

Sobre él se supo que es ingeniero eléctrico y trabajaba en el Departamento de Electromecánica de la facultad de ingeniería. También se supo que tenía una beca en YPF.

La investigación recayó en UFI Genérica, en manos del fiscal Ignacio Achem. Ya está activado el protocolo “San Juan Te Busca”.