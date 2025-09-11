jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Se trata de Esteban Yuvero. Su familia está desesperada porque no saben por dónde buscar. Se movilizaba en su auto, pero no saben si ya lo abandonó o lo sigue usando.

Por Redacción Tiempo de San Juan
535467007_10239965812710318_8946996916572477390_n
Lee además
desesperante busqueda de un sanjuanino que desaparecio y no da senales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
Las imágenes que dejó el fuego que se propagó en Astica, localidad de Valle Fértil, durante la jornada de este miércoles.
Susto en Valle Fértil

Con el fuego bajo control, las impactantes imágenes que dejó el incendio en Astica y el pedido municipal

Sus allegados no saben por donde buscar porque la Policía no les da un lugar exacto. La última vez que alguien dice haberlo visto es por inmediaciones del Centro Valenciano en Rawson, pero ese dato es del miércoles a las 7:00 de la mañana. Se buscó por esa zona y no lo hallaron.

WhatsApp Image 2025-09-11 at 08.50.09

Otro dato que dieron a conocer desde su familia es que Esteban se manejaba en su auto Ford Escort, pero ahora no saben si sigue manejándolo o ya se encuentra caminando. “Si él no está bien y se encuentra desorientado puede que ande caminando”, dijo su esposa a este diario. Además, explicó que no hay registros de que haya cargado combustible en alguna estación de servicio.

Su esposa, Alejandra, expresó: “Necesitamos que la comunidad ayude con cualquier dato que pueda aportar”.

Sobre él se supo que es ingeniero eléctrico y trabajaba en el Departamento de Electromecánica de la facultad de ingeniería. También se supo que tenía una beca en YPF.

La investigación recayó en UFI Genérica, en manos del fiscal Ignacio Achem. Ya está activado el protocolo “San Juan Te Busca”.

Temas
Seguí leyendo

Robo en la Finca Montilla: allanan y secuestran materiales robados y aves en cautiverio

Otra abuela sanjuanina fue estafada en $2.000.000 con el verso de los descuentos exclusivos

Motos robadas y adulteradas quedaron fuera de circulación tras operativos en Rawson y Santa Lucía

Atacaron la casa de un anciano en Trinidad y la Policía encontró el botín

Condenaron y mandaron al penal al peatón que causó el accidente de un motociclista que perdió la vida

Lo atraparon con una bicicleta robada y se hizo el ofendido: terminó en la Comisaría

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a "Catita" Moreno admitió tres delitos y fue condenado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los delincuentes violentaron una puerta de chapa.
Robo frustrado

Atacaron la casa de un anciano en Trinidad y la Policía encontró el botín

Las Más Leídas

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro
Oficial

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro

¿Tenés deuda con la tarjeta de crédito?: en qué momento prescribe y no tenés que pagarla
Información útil

¿Tenés deuda con la tarjeta de crédito?: en qué momento prescribe y no tenés que pagarla

Te Puede Interesar

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Otra abuela sanjuanina fue estafada en $2.000.000 con el verso de los descuentos exclusivos

El Colegio Fray Mamerto Esquiú hizo un ensayo de simulacro de sismo, previo al evento que se realizará en todas las escuelas de la provincia.
Prevención

En detalle: cómo será el simulacro de sismo que incluirá a todas las escuelas sanjuaninas

Jaime Muñoz pasó una nueva etapa en La Voz Argentina. video
San Juan sigue presente

Jaime Muñoz lo hizo de nuevo y continúa en carrera en La Voz Argentina

La Escuela Rabindranath Tagore de primaria, con su fachada en la que se ve el paso el tiempo desde que fue inaugurada en los 60. En Pocito también hay una escuela del mismo nombre, de nivel Secundario, fundada en los 2000.
Semana de la educación

El día que Boca Juniors le regaló una escuela a San Juan