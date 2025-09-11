San Martín y una "final" más, ahora en Córdoba: estos son los convocados para el choque con Belgrano

Pasó el receso, pasaron los 11 días después de la derrota con River Plate, y ahora Atlético San Martín vuelve a salir a escena en la Liga Profesional. Este miércoles, desde las 20, el Verdinegro visita a Belgrano de Córdoba en el Gigante de Alberdi, en lo que se vive como otra verdadera final en su lucha por mantenerse en la máxima categoría.

El equipo de Romagnoli necesita puntos y, aunque viene de una caída dura en el Monumental, mostró señales de mejoría en su juego. La falta de contundencia sigue siendo la gran deuda, pero el contexto abre un margen de ilusión: el Pirata no atraviesa su mejor momento y apenas cosechó un punto de los últimos nueve que jugó.

La visita al estadio Julio César Villagra, el Gigante de Alberdi, aportará una cuota de recuerdos y sentimientos para todo el pueblo verdinegro, ya que en ese escenario logró el ascenso a Primera División, en diciembre pasado.

Entre las variantes posibles, se perfila el regreso de Diego González al mediocampo para reforzar la zona central, aunque la base del once no cambiaría demasiado respecto al último duelo.

convocados

Los convocados de San Martín ante Belgrano: Borgogno, Velazco, Burgos, Cáseres, Lecanda, Recalde, Molina, Orihuela, Diarte, Salle, Portillo, Watson, Cavallaro, S. González, García, Jaurena, D. González, Iacobellis, Tijanovich, Maestro Puch, Toloza, Anselmo, Menéndez.

Con el telón de la octava fecha como escenario, San Martín afronta otra noche clave: sumar en Córdoba puede significar mucho más que tres puntos, puede ser el impulso anímico que necesita para sostener la ilusión de quedarse en Primera.