jueves 11 de septiembre 2025

Volvió

Picantes declaraciones del periodista Martín Liberman contra Leandro Paredes y Rodrigo De Paul: "Cancherito"

El periodista que supo estar en varios programas de deportes y que se lo catalogó como “anti selección” dijo de todo contra los mediocampistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El periodista de deportes Martín Liberman

Cabe aclarar que ambos mediocampistas fueron titulares el último por Eliminatorias contra Ecuador y que salieron campeones de las últimas dos Copa América y el Mundial Qatar 2022.

colorado liberman 2.jpg

¿Qué les dijo Martín Liberrman a Leandro Paredes y Rodrigo de Paul?

“Siempre un proceder repetitivo, reiterativo, ya cansa siempre lo mismo, ya cansa. Deja de decir ‘vos quién sos, cuál es tu número, cuál es tu nombre, quién te conoce’, no pará… andá rivalidalo el año que viene. Dejá de alardear boludo”, empezó diciendo Liberman.

Luego siguió con un: “Mirá que el que está al frente gana la misma guita que vos, ya no te podés hacer el cancherito así… Te cuento Paredes, Pacho gana mil veces más que vos, te cuento Paredes… Caicedo gana 10 veces más que vos, ya no podes cancherear como antes”, terminó con él.

Luego se refirió a Rodrigo de Paul: “Rodri vos sos de la MLS, bajen… paren un poco muchachos, no podes ir a cancherear a uno campeón de Champions. No podes cancherear a Hincapié 50 millones en el Arsenal. Jugas en la MLS, ¡pará!, paren, paren.”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MrOFFSIDER/status/1965821847867380146&partner=&hide_thread=false

Después se refirió a Ecuador diciendo que es la mejor selección del continente, que encontró la forma y que es superior a Argentina.

