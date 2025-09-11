jueves 11 de septiembre 2025

Polideportivo

Hockey sobre césped para los más chicos en el Parque de Rivadavia

La Escuela de Iniciación Deportiva sigue sumando propuestas inclusivas para niñas y niños desde los 4 hasta los 12 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El programa Escuela de Iniciación Deportiva, dependiente de la Subsecretaría de Deporte Federado, continúa creciendo en el departamento de Rivadavia. Allí funciona la Escuela de Hockey sobre Césped, coordinada por la profesora Camila Rodríguez, que abre sus puertas a niñas y niños de entre 4 y 12 años.

Las clases se desarrollan en el Polideportivo del Parque de Rivadavia, los días lunes y jueves de 18:30 a 20:00. Actualmente participan alrededor de 13 chicos y chicas, pero aún quedan lugares disponibles para quienes deseen sumarse.

Una de las características principales de la propuesta es que no se requiere experiencia previa ni materiales, ya que la escuela brinda todo lo necesario para la práctica.

El pasado lunes 8, la actividad contó con una visita especial: la profesora Beatriz Aguirre, quien compartió una jornada diferente con ejercicios de yoga y estiramientos infantiles, enriqueciendo la experiencia de los pequeños deportistas.

Quienes quieran sumarse a esta iniciativa que busca fomentar el deporte y los valores en la infancia, pueden comunicarse directamente con la profesora Camila Rodríguez al 2644604522

