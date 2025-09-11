jueves 11 de septiembre 2025

"Es angustiante"

Le robaron hasta las canilleras: la arquera sanjuanina que fue citada por la Federación de hockey y hoy pide ayuda

Loreley Solís fue convocada por primera vez para perfeccionarse técnicamente, con miras a la Selección Argentina. Pero delincuentes le sustrajeron de un auto su bolso con todo el equipo de arquera,y ahora su familia pide colaboración para poder recuperarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-11 at 12.20.32

La ilusión de una joven deportista sanjuanina se transformó en un verdadero calvario en cuestión de minutos. Loreley Solís, arquera del Club Social San Juan y recientemente convocada por la Federación Sanjuanina de Patín para una Tecnificación (un programa creado para preparar técnicamente a las hockistas que en un futuro podrían estar en la Selección Argentina), sufrió el robo de todo su equipamiento. Los ladrones no le dejaron ni las canilleras, justo en el momento en un momento importante.

El hecho ocurrió en Rivadavia, en la zona del Bono Green, cuando su papá dejó el auto estacionado para hacer un trámite. Al volver, se encontró con un desastre: le habían sacado la batería, el estéreo y, como si no fuera poco, le sacaron el el bolso negro donde la hockista tenía su equipo completo de arquera.

Dentro del bolso estaban los patines negros talle 39, canilleras, pechera, antiparras de juego, coderas, calza protectora y dos remeras del Club Social. Una pérdida enorme, no sólo por lo costoso del material, sino porque Loreley lo necesitaba para entrenar y seguir perfeccionándose.

El golpe fue tan duro que la arquera no pudo presentarse a su primera práctica. Su familia tuvo que salir de urgencia a pedir prestado equipamiento a otras jugadoras para que pudiera seguir entrenando.

“Estamos muy angustiados, son elementos que conseguimos con mucho esfuerzo. Es carísimo todo y justo pasa esto ahora que le tocaba esta oportunidad. Lo que más duele son sus antiparras, que nadie las va a poder utilizar porque el aumento es exactamente para ella. Si alguien vio o sabe algo, que avise a la policía o simplemente lo deje en el club ”, se lamentó la mamá de la joven de 15 años.

Ahora, su entorno apela a la solidaridad de los sanjuaninos: quien tenga información o vea que se ofrece en venta parte del equipo, puede comunicarse al 264 4558143.

